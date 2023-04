La FIFA cambia sede dei Mondiali di Calcio Under 20 del 2023

di Giannino Ruzza

Il presidente dell’Argentina, Alberto Fernández, ha annunciato che il suo Paese sarà la sede della Coppa del Mondo di calcio Under 20 nel 2023. Il presidente ha dichiarato: “Avremo l’onore di ricevere le Nazionali del nostro Paese e di poter condividere la nostra cultura e passione per il calcio con i tifosi di tutto il mondo”. La decisione arriva dopo che la FIFA ha deciso di revocare all’Indonesia il diritto di organizzare l’evento per l’inadeguatezza generale di impianti e infrastrutture, dopo che una delegazione della FIFA si era recata nel paese del sud-est asiatico per un’ispezione. Il sorteggio ufficiale per la Coppa del Mondo FIFA Under 20 del 2023 si svolgerà venerdì 21 aprile a Zurigo. I mondiali si svolgeranno dal 20 maggio all’11 giugno 2023 e comprenderà sei gruppi di quattro squadre. Esentata l’Argentina in qualità di Paese ospitante al posto dell’Indonesia. La nazionale argentina detiene il record di sei titoli vinti al Mondiale di Calcio under 20.