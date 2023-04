Soluzioni innovative sclerosi multipla. Premiata l’Asp Ragusa

Proviene dall’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Ragusa uno dei progetti premiati con un finanziamento di 20 mila euro ciascuno dal “Bando Roche per i servizi a supporto di soluzioni innovative per la sclerosi multipla”. Presentato dal dottor Antonello Giordano, Direttore U.O.C. Neurologia/Stroke Unit ASP Ragusa e Centro di Riferimento Provinciale di Sclerosi Multipla ASP Ragusa, e dalla dottoressa Carmela Leone, Responsabile Centro di Riferimento Provinciale di Sclerosi Multipla ASP Ragusa, il progetto “OIpAI (Organizzazione e Innovazione per l’Assistenza Integrata) per le persone con Sclerosi Multipla” mira ad implementare e testare un nuovo modello gestionale e operativo del Centro di Sclerosi Multipla (SM) dell’ASP Ragusa, tramite l’innovazione tecnologica e digitale, per ottimizzare i servizi di assistenza offerti alla persona con SM, riducendo i tempi (istituzione di un punto di Ascolto, attivazione pagina web del Centro con carta dei servizi) e le distanze tra paziente e Centro di SM (telemedicina per visite neurologiche, rinnovi piani terapeutici, consulti) e favorire i rapporti di collaborazione inter e intra ospedaliera per la gestione multidisciplinare della patologia.

I vincitori hanno così commentato: “Esprimiamo un sentito ringraziamento ad AISM e Roche per l’importante riconoscimento che ci riempie di orgoglio. Attraverso il sostegno di questo progetto saremo in grado di migliorare la qualità dei servizi assistenziali offerti alle persone con SM tramite un supporto concreto ai pazienti e alle loro famiglie. Crediamo molto nell’innovazione tecnologica e nella ricaduta positiva che l’applicazione di essa avrà sui pazienti con SM e sui loro caregivers. È la sfida di oggi per un domani migliore”.

“Il prestigioso riconoscimento nei confronti dell’Unità di Neurologia dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria e del Centro provinciale Sclerosi Multipla è la sublimazione di un impegno che questa Azienda, già da prima della pandemia, sta portando avanti: avvicinare gli ospedali al territorio per garantire uno standard elevato delle cure, facendo fronte alle difficoltà motorie di alcune categorie di pazienti, e abbattendo i tempi d’attesa e il sovraffollamento delle strutture sanitarie – ha dichiarato Raffaele Elia, Direttore sanitario aziendale ASP Ragusa – Il supporto della telemedicina, della tele-riabilitazione, del tele-monitoraggio e del tele-consulto, anche per le persone con sclerosi multipla, punta all’ottimizzazione dei servizi attraverso nuovi modelli organizzativi, con l’obiettivo di determinare migliori condizioni d’accessibilità all’assistenza sanitaria. L’ASP di Ragusa è in prima linea sul fronte dell’innovazione tecnologica ed è grata ai numerosi professionisti che, ogni giorno, si misurano con tutti gli strumenti utili a soddisfare il bisogno di salute della comunità. Il progetto del dottore Giordano e della dottoressa Leone, con cui l’Azienda si congratula, rappresenta un importante veicolo delle competenze acquisite dal nostro personale e una risposta innovativa, ma sempre più praticabile, per i pazienti di Sclerosi Multipla.”

Oltre all’ASP di Ragusa, il bando ha premiato progetti provenienti da: ASST Spedali Civili di Brescia, Università degli Studi di Genova, Fondazione PTV-Policlinico Tor Vergata Roma, Azienda Universitaria Integrata Verona, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara-Arcispedale S. Anna, Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano a Torino, Università degli Studi di Napoli Federico II, Azienda Ospedaliero Universitaria “Mater Domini” Catanzaro e Azienda Ospedaliera universitaria di Foggia.

La nuova edizione del bando e gli investimenti complessivi

In contemporanea con la premiazione, Roche Italia ha annunciato il lancio della nuova edizione, la quarta, con un finanziamento di 240mila euro per i servizi a supporto di soluzioni innovative per persone con la Sclerosi Multipla. Le candidature sono aperte online dal 13 aprile al 15 settembre 2023. Le prime tre edizioni hanno già premiato 38 progetti per servizi dedicati alla Sclerosi Multipla con 890 mila euro. Riconfermate anche Fondazione GIMBE e Fondazione Sodalitas come partner esterni per la selezione e valutazione dei progetti candidati e la selezione degli Enti destinatari dei finanziamenti.

“La nostra missione è lavorare oggi su ciò di cui i pazienti avranno bisogno domani – ha commentato Anna Maria Porrini, Direttore Medical Affairs & Clinical Operations in Roche Italia – Il nostro è un impegno solido che riguarda diversi ambiti e che ci porta ad agire su due direttive principali: innovazione e sostenibilità. Anche attraverso i bandi continuiamo a dare sostanza alla nostra responsabilità nei confronti dei pazienti e dell’intero Sistema Salute, del quale vogliamo essere partner nella costruzione di un futuro dove, grazie alle continue collaborazioni, da una parte sosteniamo la ricerca come motore dell’innovazione nel nostro Paese e dall’altra, attraverso i servizi, favoriamo la sostenibilità del Sistema garantendo ai pazienti la migliore qualità di vita possibile”.

