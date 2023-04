Modica, attenzione alle false “visite” ministeriali

Molti modicani hanno trovato nelle cassette della posta degli avvisi con i quali il Ministero dell’Interno, dipartimento della pubblica sicurezza, comunicano ad eventuali non residenti dell’edificio a lasciare le abitazioni ospitanti, per rientrare nel loro domicilio di residenza. “Tutte le presenze non giustificate – si legge- verranno denunciate”.

Si tratta di una bufala, a quanto sembra.

“Le autorità – è scritto ancora – svolgeranno dei controlli nei condomini e nelle abitazioni private”.

Eventuali controlli di persone sconosciute, vanno segnalati alle forze di polizia, che si dicono disinformate di tali controlli.

