USA. Sparatorie in Alabama e Kentucky lasciano a terra 6 vittime

g.r.

Una sparatoria alla festa di compleanno di un adolescente a Dadeville, in Alabama, ha provocato quattro morti e più di una decina di feriti, anche se il dato potrebbe aumentare nelle prossime ore. La sparatoria è avvenuta intorno alle 22,30 ora locale nello studio di danza Mahogany Masterpiece a Dadeville, una piccola città nella contea di Tallapoosa, dove si stava festeggiando il compleanno. Dopo otto ore dall’increscioso episodio, la polizia non ha rilasciato dettagli sulle circostanze della sparatoria, tantomeno sulle vittime o su eventuali sospettati. La cittadina di Dadeville è diventata virale sui social network dopo che le riprese hanno iniziato a circolare in cui si notavano sei persone crollare a terra nel locale tra le suppliche di alcuni intervenuti che chiedevano di non postare immagini e video. Altre persone hanno registrato un video in un vicino ospedale dove le famiglie erano in attesa di notizie sui loro cari ricoverati. Dadeville non è nuova a questi incidenti mortali scossa da una precedente sparatoria di massa quando un uomo armato ha ferito cinque persone il 28 agosto 2016, durante una festa all’American Legion Hall. La sparatoria in Alabama è simile a quella avvenuta sempre oggi a Louisville, Kentucky, che ha provocato la morte di due persone e il ferimento di altre quattro. La polizia metropolitana di Louisville ha dichiarato di aver ricevuto una chiamata intorno alle 21,00 ora locale che riferiva che diverse persone erano state uccise a Chickasaw Park. Questa nuove sparatorie si verificano quando il Gun Violence Archive (Archivio della violenza armata), un’organizzazione che monitora le sparatorie negli Stati Uniti, ha registrato fino a ieri 15 aprile 157 di questi gravi incidenti.

