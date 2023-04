L’alberghiero di Modica in missione al Ciokowine Fest di Alcamo

Valorizzazione del cioccolato di Modica e del vino di Alcamo. La mission fuori provincia per gli studenti dell’Istituto Alberghiero Principi Grimaldi di Modica all’inaugurazione della prima edizione del festival “Ciokowine Fest”, rassegna enogastronomica che concretizza il gemellaggio tra le Città di Alcamo e di Modica, già in passato unite dai Conti di Modica, e che ha l’intento di valorizzare le rispettive eccellenze enogastronomiche: Modica con il suo rinomato cioccolato IGP, ed Alcamo con il suo vino. Alcamo è sede di questo evento di gusto e bontà che vede il coinvolgimento anche delle istituzioni del Comune di Modica e del Consorzio per la Tutela del Cioccolato di Modica IGP. E proprio da qui l’invito all’Istituto Grimaldi di prendere parte alla cerimonia di gemellaggio tra le due cittadine. Un’occasione di importante visibilità per l’ente scolastico che ancora una volta entra nel vivo delle manifestazioni siciliane offrendo ai suoi studenti impareggiabili esperienze formative e importanti occasioni di crescita. Il docente di sala-bar, prof. Giovanni Giurdanella, insieme agli alunni di sala Mario Fidone, Alex Puglisi, Giusi Sigona e Giorgia Cappello, hanno portato il loro contributo con professionalità partecipando all’evento inaugurale e alla “Masterclass Cioccolato e Vino”, che ha visto una degustazione e abbinamento cioccolato-vino a cura del Consorzio Tutela Cioccolato di Modica IGP e dell’Enoteca Regionale Sicilia Occidentale. Un onore per l’istituto modicano, fiore all’occhiello del territorio, pronto ancora una volta a portare la propria testimonianza di qualità e serietà. “Il nostro istituto ed il nostro dirigente prof. Bartolomeo Saitta – commenta il prof. Giovanni Roccasalva, referente funzione strumentale sui rapporti esterni – è attento ad offrire quante più possibilità di crescita ai ragazzi, sempre in un clima di scrupolosa affidabilità e attenzione. I continui scambi con il “mondo esterno” sono importanti stimoli per gli studenti e alimentano la voglia di imparare sperimentando. Vengono dati degli strumenti e contemporaneamente la possibilità di metterli in atto”.

