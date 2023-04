Motyka Modica in luce a Pomigliano D’Arco all’Interregionale Fgi

Risultati lusinghieri per le ginnaste della Motyka Modica che sono state protagoniste al campionato Interregionale Fgi di Ginnastica Aerobica Gold e Silver Eccellenze che il 14 e il 15 aprile si è tenuto a Pomigliano D’Arco.

Diversi i podi per le atlete modicane che si sono distinte sia nelle prove a squadre, sia nelle prove individuali.

Nel campionato Interregionale Aerostep a squadre, quella modicana composta da Alessia Ciniglio, Amelie Convertito, Asia Agosta, Asia Frasca, Carla Grimaldi e Giulia Giannone, è salita sul gradino più alto del podio nella categoria “Allieve”.

Sempre nella categoria Allieve, ma nel campionato Aerostart, nel “Trio”, piazza d’onore per Emily Modica, Ludovica Scarso e Sofia Frasca.

Gli atleti modicani si sono distinti anche nelle categorie individuali.

Samuele Iemmolo, infatti, ha ottenuto un brillante secondo posto nel campionato “Silver Eccellenze” nella categoria Junior A maschile.

Sempre nel campionato “Silver Eccellenze”, ma nella categoria Junior B femminile, secondo posto anche per Soraida Gennuso.

Per Giulia Cappello nella categoria “Gold junior A dove la ginnasta modicana per un punteggio minore solo di 0,20 non è salita sul podio conquistando tuttavia un difficilissimo e onorevolissimo quarto posto.

Tutti gli atleti in gara, comunque, sono riuscite a ottenere la qualificazione per la fase nazionale.

“Ogni anno è diverso dell’altro – spiega Arianna Melilli – ma questi ginnasti quando entrano in gara e li vedi che si emozionano, lottano, accettano le sfide, ci insegnano e ci fanno capire che lo sport lascia sempre una lezione di vita. – Siamo orgogliosi di tutti i nostri ginnasti e ringraziamo tutti i genitori che insistono a fare praticare sport ai loro figli e ci danno fiducia. Un plauso particolare – conclude Arianna Melilli – va a Soraida Gennuso e Giulia Cappello, che sono le “veterane” del gruppo e con il loro impegno salgono sempre di più in classifica e sono da esempio per chi si affaccia solo ora alle competizioni agonistiche”.

Salva