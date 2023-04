Rilancio di Via Roma a Ragusa. Nasce il comitato delle botteghe

Musica, teatro, reading, letteratura, canto e concertini, da venerdì 21 aprile prende il via “Festacrante in via Roma”, 18 appuntamenti per vivere la città di Ragusa in maniera coinvolgente e partecipativa. Dal 21 aprile al 20 ottobre la prima edizione della rassegna artistico-culturale organizzata dal neo costituito comitato spontaneo “Le botteghe di via Roma”. Saranno 18 vivaci venerdì in cui la centralissima via Roma si trasformerà, alle ore 18.30, in palco a cielo aperto e regalerà gratuitamente eventi di altissima qualità per coinvolgere, appassionare e permettere a turisti e residenti di vivere la città in maniera immersiva. Un invito a lasciarsi trasportare dalla bellezza che le arti donano, arricchendo in maniera innovativa l’offerta culturale del territorio e movimentandone la struttura commerciale. Un modo creativo di vivacizzare il centro storico, per farlo tornare ad essere il cuore pulsante della città. Adesso lo è solo in parte. Allora un gruppo di qualificati esercenti, alcuni storici su via Roma, hanno deciso di dare una svolta non accettando che una parte così bella di Ragusa possa pian piano spegnersi. Sono loro che, guidati dalla voglia di valorizzarla e affiancati dall’Amministrazione comunale che ha creduto in questo progetto anche dopo un tavolo di concertazione già avviato, hanno deciso di uscire dall’angolo e di costituire un comitato spontaneo con lo scopo di “riaccendere” il centro storico. Da qui l’idea di realizzare una rassegna artistico-culturale e, cominciando da Via Roma, rivitalizzare l’anima commerciale e la memoria storica della città. “La via Roma è stata da sempre considerata il salotto buono della città, e con questo spirito gli amministratori hanno provveduto a rifare l’arredamento urbano, l’illuminazione, la pavimentazione, la piantumazione di aiuole lungo l’intero percorso, e soprattutto hanno reso pedonale quella via, nell’attesa di ospitarvi ed accogliere i ragusani desiderosi di vivere il loro centro storico – commentano i componenti del comitato “Le botteghe di via Roma” – Così non è stato e a tutt’oggi il cuore pulsante della nostra città, non pulsa. Non volendoci rassegnare all’idea che tutto questo non possa mutare, abbiamo individuato come prima tappa del cambiamento la realizzazione di una rassegna artistico-culturale che da aprile ad ottobre allieterà luoghi e persone”. Svelati già i primi tre appuntamenti di “Festacrante in via Roma”. Il primo, in programma venerdì 21 aprile dalle ore 18.30, vedrà protagonista la musica celtica medievale dei Tir-na-nOg. Il nome del gruppo musicale siciliano deriva dall’antico gaelico, una lingua celtica parlata in Irlanda e in Scozia, e vuol dire “La Terra dell’Eterna Giovinezza”. Con il loro ultimo album e le danze ceilidh guidate, Marcello Difranco, Max Arena, Annett Augugliaro, Giulia Flacc, Franco Distefano, Leo Perremuto e Enry Puccia, tra brani tradizionali e inediti, faranno conoscere lo spirito celtico e trasmetteranno vibranti sensazioni della tradizione folk scozzese e irlandese. Venerdì 28 aprile sarà la volta della musicalità popolare dei Talèh, abili divulgatori di miti e leggende, storie e tradizioni della cultura popolare iblea, mentre venerdì 5 maggio saranno gli attori della Compagnia G.o.D.o.T., diretta da Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso, ad intrattenere il pubblico con “Varietà in centro”, uno spettacolo teatrale con musiche dal vivo e divertenti sketch e gags. Per rendere più fruibile la zona è in fase di perfezionamento una convenzione riservata ai commercianti di Via Roma, per consentire ai propri clienti il parcheggio al coperto di un’ora. Per rimanere aggiornati sugli ospiti e gli eventi in programma è possibile visitare le pagine social ufficiali della rassegna agli indirizzi Facebook: “Festacrante in Via Roma” e Instagram: “festacrante_ragusa”. La rassegna artistico-culturale “Festacrante in via Roma” ha il patrocinio del Comune di Ragusa che si è posto a fianco del comitato già in questa fase di start-up.

