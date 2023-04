Modica. Visita di cortesia del Vescovo Mons. Salvatore Rumeo

Visita di cortesia, ieri pomeriggio del Vescovo Mons. Salvatore Rumeo a Palazzo San Domenico, accompagnato da numerosi parroci delle varie Parrocchie di Modica. Ad accoglierlo il Presidente del Consiglio Comunale Carmela Minioto e alcuni Consiglieri comunali. Nel corso del breve e cordiale colloquio nel quale il Presidente del Consiglio, portando il saluto del Commissario Straordinario Domenica Ficano e di tutti i Consiglieri comunali, ha detto al Vescovo che mai prima di adesso un Vescovo ha espresso la volontà di incontrare l’Amministrazione comunale per uno scambio di reciproca cortesia. Desidero ringraziare Mons. Rumeo per averci dato l’onore di averlo incontrato a Palazzo di Città, per noi è stata una gioia immensa. Il Vescovo, nel ringraziare tutti i presenti per la bella ospitalità si è soffermato su alcune situazione di disagio in Città, parlando in particolare di fede ma anche di vigilanza e di compassione. Oggi, tanta gente si trova in sofferenza, tante lacrime sono versate, ma noi non li vediamo, per questo desidero inviare un monito alla nuova amministrazione che a breve s’insedierà a Palazzo San Domenico, occorre dedicarsi di più alle fasce deboli puntando lo sguardo universale su tutto il territorio. Devo dire che a Modica ho trovato dei sacerdoti splendidi e sono certo che insieme faremo grandi cose per tutta la comunità. Come Vescovo preferisco le cose comuni di ogni giorno e non avere attenzioni particolari. In Questi tempi così difficili, dobbiamo riuscire a mettere insieme le nostre forze per dare segni concreti di vicinanza e di sostegno a tutta la collettività perché la speranza non sia qualcosa di utopia ma prospettiva concreta che si traduce quotidianamente in progetti dove al centro non ci siano gli interessi di pochi ma il bene di tutti.

