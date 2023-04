L’associazione ProModica ricorda Gigi Olivari a 66 anni dalla sua scomparsa

Il 14 aprile del 1957 moriva il pilota sardo Gigi Olivari. Perse il controllo della sua Maserati andando a schiantarsi contro un muro nella periferia di Modica mettendo fine ad una carriera brillante che avrebbe ancora potuto regalargli tante soddisfazioni. Il territorio modicano ha “adottato” negli anni la figura di questo pilota d’altri tempi commemorando ogni anno il giorno della sua scomparsa. Anche quest’anno il rito si è ripetuto grazie all’iniziativa dell’Associazione ProModica che tramite il suo presidente Fabio Lorefice ed i soci che ne fanno parte lavora incessantemente per preservare le tradizioni e la memoria storica di un intero territorio. All’evento ha partecipato anche il Club 500 Vittorio Brambilla con due macchine presenti. Poco prima di mezzogiorno è stata posta una corona di fiori sul monumento a lui dedicato, quindi il collegamento con il figlio Mario che ha ringraziato i modicani per l’attenzione che non fanno mai mancare alle memoria del compianto papà. L’Associazione ProModica, promotrice dell’evento, si distingue nel campo della cultura e della conservazione delle tradizioni come dimostrano gli studi effettuati, ad esempio, su Villa Cascino, la stazione ferroviaria o il Museo della Medicina.

