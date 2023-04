L’Avis provinciale di Ragusa contro la violenza sulle donne

Ci sono i numeri, impressionanti, devastanti, che danno l’idea della gravità e dell’urgenza. Secondo i dati dela Questura di Ragusa e, relativamente, al periodo Gennaio-marzo 2023 -si sono registrati ben 13 omicidi e, lo scorso anno, 120 vittime tra le donne. Non bisogna dimenticare che dietro a quei numeri ci sono storie di donne che, ogni giorno, subiscono violenza. Le forme più gravi di violenza sono esercitate in ambito strettamente familiare da partner, parenti o amici.Questi dati, inquietanti, mettono ancora una volta in primo piano la relazione dove l’amore, o presunto tale, si mescola alla paura, al dramma, al dolore, alla sofferenza. L’Avis provinciale di Ragusa ha voluto organizzare un momento formativo con la premiazione dei video realizzati dagli studenti della terza media e del quarto superiore sulla violenza contro le donne e la parità di genere. Il convegno dal titolo (dalla violenza sulle donne alla parità di genere) si e’ svolto, venerdì 14 aprile, presso l’aula magna del liceo scientifico di Ragusa. Con la presenza di Giovanna Criscione, responsabile politiche scolastiche dell’Avis provinciale, del presidente provinciale dell’Avis, Salvatore Poidomani, di Rosalba Capaccio, commissario della Questura di Ragusa, Giusy Sciacca, scrittrice e giornalista. Ha moderato i lavori Carmelo Massari, responsabile scuola dell’avis provinciale. In appendice la premiazione dei video vincitori del concorso a cui hanno partecipato le scuole medie (classi terze) e superiori (classi quarte) della provincia di Ragusa. Il concorso è stato organizzato per sensibilizzare i giovani alla tematica della parità di genere e della violenza contro le donne. Al concorso hanno partecipato 5 istituti scolastici superiori e 6 plessi della scuola media per un totale di 16 video. La giuria tecnica ha voluto premiare, per la scuola media, l’stituto (Comprensivo “Bufalino” Comiso-Pedalino con il Video “Contro la violenza sulle donne” classe 3A e 3 B), secondo premio (Istituto Comprensivo “San Biagio Vittoria” video “Ciò che sconfigge la violenza è la conoscenza, classe 3 D). Scuola superiore: primo premio (Istituto Superiore “Ferraris” Ragusa Liceo Artistico Video “E’ una lotta di tutti noi”, classe 4°) Secondo premio (Liceo Scientifico “Campailla” Modica Video “La strada del cambiamento,” classe 4 C).

