Cgil iblea a Caltanissetta. No all’Autonomia differenziata

Una folta delegazione della CGIL di Ragusa, con il segretario generale Peppe Scifo, ha partecipato stamani a Caltanissetta alla manifestazione regionale promossa da CGIL, UIL, Anpi, Arci, Ali Autonomie, Legacoop e Uisp per dire no all’autonomia differenziata.

Un provvedimento che secondo il secondo Peppe Scifo rischia di essere il colpo mortale per un mezzogiorno già in grande ritardo rispetto al resto del Paese e dell’Europa.

L’allarme maggiore è ovvio è per la scuola e la sanità pubblica con i livelli essenziali di prestazioni che secondo il Ministro Calderoli dovrebbero essere finanziati con il fondo di sviluppo e coesione: ovvero risorse del Sud che verrebbero spalmate su tutto il Paese.

