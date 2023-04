“La via d’uscita”: un romanzo e Modica

“Ricordando donne di Casa Grimaldi …”, in questo 2023 in cui ricorre il trecentesimo anno della pubblicazione del volume di poesie di Girolama Grimaldi “La Dama in Parnaso”, alla presenza dell’autrice, sarà presentato a Modica il giorno 21 aprile alle ore 18.00 presso La Fondazione Grimaldi il romanzo di Miette Mineo “La via d’uscita”. Ambientato nella Catania del Settecento, narra la storia della monacazione forzata, per motivi di ordine patrimoniale, della protagonista Agnese Trigona che attraverso il processo di nullità del voto riuscirà a trovare la sua “via d’uscita”. Il romanzo, ai modicani, ricorda la vicenda delle sorelle Concetta e Francesca Grimaldi. Tra le mura del Convento dell’Ascensione, l’ istruzione fa parte della formazione delle educande ed arrivano anche gli echi del mondo culturale della Contea di Modica del tempo… L’evento è promosso dalla Fondazione Grimaldi in collaborazione con il Kiwanis, l’Inner Wheel Ragusa Contea di Modica e la Via delle Collegiate; interverranno e Fernanda Grana e Clementina Papa.

Salva