Modica. Si ripete il rito Crisci Ranni 2023

“Siamo polvere di stelle” è il claim scelto per il Rito Crisci Ranni 2023 che si svolgerà presso il Cantiere educativo presente nel Parco Urbano “Padre Basile” di Modica.

«Crisci ranni!» era l’espressione usata un tempo dai genitori nei confronti dei propri figli nel giorno di Pasqua.Un espressione augurale, che esprime in modo conciso il desiderio dei genitori di volere vedere crescere i propri figli non solo forti e robusti fisicamente, ma anche nell’anima.

L’evento, vissuto per la prima volta nel 2009, è promosso dal Cantiere Educativo Crisci Ranni, dalla Casa Don Puglisi, dalla Caritas Diocesana, dalla Fondazione di Comunità Val Di Noto e dal Comune di Modica.

Sulla pagina del Cantiere Educativo spiegano: “Ci siamo preparati a lungo per questa festa. Coinvolgendo, come sempre, esperti, formatori, scuole, parrocchie, altri cantieri, comunità educative per lanciare – verso l’alto – un messaggio luminoso di fratellanza pace: se impariamo a guardarci dentro, scopriamo che siamo tutti figli delle stelle. Perché ognuno di noi e ogni bambino con cui abbiamo a che fare, ha la propria unicità, come una stella che brilla nell’immensità di un universo in cui tutti siamo connessi”

Appuntamento a sabato 15 a partire dalle 16.30, dopo i saluti con Fabio Sammito, Direttore della Caritas si terranno i “giochi tra le stelle”. Alle 17.30 una breve rappresentazione teatrale della Compagnia del Piccolo Teatro e infine alle 18.00 il Rito Crisci Ranni con la presenza di Mons. Angelo Giurdanella, Vescovo di Mazara del Vallo.

