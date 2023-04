RDS 100% Grandi Successi festeggia i primi 45 attività social TV

A partire da metà aprile ogni showcase sarà trasmesso su RDS Social TV, canale 265 del DTT, il giovedì in prima serata, ore 21.00: si parte con Elodie il 20 aprile, si continua con i Pinguini il 27 per chiudere con Madame il 4 maggio. Gli artisti hanno anche ricevuto il l’RDS Awards, un riconoscimento per aver partecipato ai festeggiamenti dei 45 anni di RDS. Un’occasione unica per conoscere meglio questi fantastici artisti, anche grazie agli scambi con i conduttori di RDS che li hanno accolti sul palco e hanno raccontato insieme a loro le novità in serbo per il pubblico. RDS Social TV si conferma il canale televisivo sul digitale con il palinsesto più adatto per integrare radio, televisione e mondo social con le funzionalità dell’on-demand. Un canale interattivo e transmediale, dove ascoltare la radio, scoprire curiosità sui profili social dei conduttori di RDS 100% Grandi Successi ed artisti, interagire con la diretta. Gli RDS Showcase sono supportati da un piano media che include un contest dedicato, una campagna radio, affissioni statiche e dinamiche, TV, stampa e digital presso i principali editori nazionali che ha coinvolto anche i più dinamici creator del momento. Un investimento di circa 1 milione di euro, a testimonianza dell’impegno di RDS: la musica, prima di tutto, prima di tutti. Da sempre RDS trasmette musica ed emozioni, regalando momenti unici agli ascoltatori. Oltre alla promozione dedicata, anche Effetto Domino, lo storico contest che coinvolge i programmi e i social della radio, è stato infatti riservato a questi tre appuntamenti e ha regalato il sogno di vedere da vicino i propri idoli musicali a 40 fortunati ascoltatori. Gli appuntamenti live sono solo l’inizio di una stagione memorabile, pensata per festeggiare insieme 45 anni di storia della radio e della musica insieme a tutti gli ascoltatori. Una stagione di musica, sport e manifestazioni internazionali che vedranno l’impegno di tutta la forza propulsiva della radio. RDS 100% Grandi Successi nasce dall’amore per gli artisti e la loro arte e dalla voglia di condividere emozioni uniche. La musica live firmata RDS continuerà infatti con i tour di Star internazionali come Ava Max, The Weeknd, Harry Styles e i Depeche Mode. RDS è la radio ufficiale delle date italiane di questi giganti della musica ma sarà anche presente capillarmente sul territorio con eventi e manifestazioni che porteranno musica live, divertimento

ed emozioni in tantissime località.

