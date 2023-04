Record Store Day: Festa Mondiale del vinile il 22 aprile 2023

Il 22 aprile si celebra in tutto il mondo il Record Store Day, giornata che festeggia i negozi di dischi indipendenti e, in senso più ampio, i vinili. Un mondo che, nell’epoca dello streaming digitale, sta inaspettatamente tornando in voga grazie e in parallelo alla grande popolarità del vintage fra i giovanissimi, ma non solo, anche tra gli appassionati di indie, rock, punk o i collezionisti che riconoscono e apprezzano l’inimitabile qualità del suono degli LP.

Oltre alle uscite previste, in Italia e all'estero, in occasione del Record Store Day, la second hand può rappresentare un bacino inesauribile di opportunità per trovare il pezzo raro, la collezione del gruppo preferito o semplicemente il disco del cuore che ricopre un valore emotivo.

I grandi classici del collezionismo internazionale

Come non iniziare dalla band più famosa di tutti i tempi? Chi, appassionato di vinili, non vorrebbe possedere un disco dei Beatles? Sono oltre 1.000 gli annunci se si cercano vinili dei Fab Four e tra questi sono presenti il celeberrimo Vinile Bianco editato in numero di copie limitato e anche Yellow Submarine (o vinile rosso) anch’esso in edizione limitata, come anche Abbey Road (vinile blu), disponibili spesso in ottimo stato, come nuovi o addirittura mai usati.

Spaziando nell’olimpo della musica troviamo i Pink Floyd, di cui su Subito si possono trovare la prima stampa del doppio LP The Wall, il famigerato Ummagumma con il quale il gruppo espresse la propria anima progressive, ma anche lotti di 10 vinili mai usati e prestigiosi a soli 200 euro. E ancora, Led Zeppelin, o Dire straits con il celebre Money for Nothing, i Rolling stones con Let it Bleed, tra i più cercati. Non mancano i mitici Queen, e ancora Prince con vinili come la colonna sonora del primo film di Batman e naturalmente Purple Rain.

Altre perle per veri amatori si scovano inserendo nella buca di ricerca la parola Genesis, con oltre 60 annunci che annoverano occasioni quali The Lamb Lies Down on Broadway, il doppio LP che è l’ultimo a vantare Peter Gabriel alla voce.

I fan del punk potranno trovare, invece, il primo vinile dei Ramones, quelli del pop Thriller di Michael Jackson o la prima stampa di Lemon del 1993, disco di “rottura” degli U2.

Per arrivare alle origini del rock americano è impossibile non nominare Elvis e scovare tra gli annunci pezzi come Love Me Tender e Good Rocking Tonight.

I tesori in vinile del cantautorato italiano

Tra gli annunci dei vinili non mancano naturalmente alcuni tra i più grandi artisti italiani che hanno fatto impazzire intere generazioni e che rimangono senza tempo. Tra quelli che raccolgono più annunci ci sono Battisti con oltre 900 risultati tra i quali Pensieri e Parole o Il Mio Canto Libero e Mina con il 45 giri di Se Telefonando o l’LP capolavoro Mina Fossati.

L’immancabile Lucio Dalla con LP iconici come il doppio live Dallamericaruso che conteneva per la prima volta la canzone Caruso, quasi una poesia e probabilmente il brano più conosciuto del cantautore bolognese. Ma anche Claudio Baglioni, con annunci che annoverano il disco della canzone d’amore per eccellenza, Questo Piccolo Grande Amore nella sua prima stampa, in vendita a 100 euro, o ancora il re degli stadi, Vasco Rossi con Vado al Massimo del 1982 oppure lotti di vinili dal 1978 al 1987 a soli 300 euro. Infine Fabrizio De Andrè con rarità quali il disco doppio Nuvole Barocche e Storie di un Impiegato.

Nel paradiso degli introvabili anche il rap italiano, per citarne alcuni Fabri Fibra e Articolo 31 e il pop dove i più quotati sono gli 883 nello specifico con Nord Sud Ovest Est, reduci anche dei sold out registrati negli ultimi mesi nei palazzetti e stadi italiani. Spicca l’unico annuncio di T’Appartengo di Ambra Angiolini all’apice della sua ascesa in Non E’ la Rai e oggi amatissima attrice e showgirl, valutato ben 200 Euro.

L’ascolto: dettagli che fanno la differenza

Per godere appieno del suono unico dei vinili, è fondamentale avere gli accessori giusti. In primis il Giradischi che può essere di design, tecnologico per un ascolto professionale oppure vintage. Un esempio su tutti? Il mitico mangiadischi portatile anni 70 Penny, capace di far impazzire persino i collezionisti più incontentabili.

Ma anche cuffie per apprezzare il suono senza interferenze esterne, amplificatori e casse, mobili e contenitori, poltrone e scaffali per creare un vero e proprio angolo dedicato all’ascolto, di vinili e non solo. Un modo smart di personalizzare la propria casa e di fare spazio, piccolo o grande a piacere, per la propria passione.