Un giovane è ricoverato in prognosi riservata all’Ospedale Guzzardi di Vittoria perchè vittima di un grave incidente stradale la notte di Pasquetta. Il sinistro si è verificato in Via Colombo, dove si sono scontri un ciclomotore con a bordo due giovani e un’auto. Tre i feriti, il più grave un diciassettenne, indossava regolarmente il casco.

Salva