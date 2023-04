La Sanità SiCura, venerdì il focus promosso dalla Cisl Fp

“Il Covid ci ha insegnato che dobbiamo prendere per mano questa Sanità, nel tentativo di trovare un equilibrio che, purtroppo, in atto non esiste. Il ruolo del sindacato presuppone proprio questo: non solo l’esercizio delle denunce e delle battaglie che pure, quando è il caso, devono esserci; ma anche, e soprattutto, la necessità di porre alla base il dialogo, la possibilità di costruire relazioni positive tra le parti che consentano di andare alla radice dei problemi. La verità è, secondo gli indicatori che raccogliamo nelle varie strutture sanitarie pubbliche, soprattutto negli ospedali, che ci troviamo vicini al punto di non ritorno. Ecco perché, premettendo che non è nostro interesse mettere nessuno sul banco degli imputati, vogliamo sviluppare un dialogo proficuo, attivare dei percorsi di confronto positivi che ci consentano di uscire fuori dalle secche dell’immobilismo per quanto riguarda alcune questioni ormai incancrenitesi”. E’ quanto afferma il segretario generale della Cisl Fp Siracusa Ragusa, Daniele Passanisi, nel presentare l’appuntamento in programma venerdì all’Eureka Palace Hotel (ippodromo), strada Spinagallo 50 a Siracusa dal titolo significativo “La Sanità siCura”. “Abbiamo voluto mettere in piedi – continua Passanisi – un focus sullo stato di salute dei servizi sanitari nel territorio di Ragusa e Siracusa. E per questo ci confronteremo con i commissari straordinari delle due aziende sanitarie provinciali, Fabrizio Russo per l’Asp 7 di Ragusa e Salvatore Lucio Ficarra per l’Asp 8, ma anche con la deputazione regionale e nazionale e con i sindaci delle due aree oltre che con Salvatore Requirez, dirigente generale Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico dell’assessorato regionale della Salute. Ma ci sarà, soprattutto, l’intervento dell’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, da cui ci attendiamo riscontri rispetto al ragionamento che svilupperemo”. Il sindacato sarà rappresentato ai massimi livelli. Interverranno, infatti, Paolo Montera, segretario regionale Cisl Fp Sicilia, e Maurizio Petriccioli, segretario generale Cisl Fp. I lavori saranno aperti dall’intervento della segretaria generale dell’Ust Cisl Ragusa Siracusa, Vera Carasi.

Salva