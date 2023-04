L’Archimede di Modica sfida l’Italia per il titolo di Campione di Dibattito

La squadra di dibattito dell’Istituto di Istruzione Superiore di Modica è tra le prime tre scuole d’Italia per la qualità delle sue argomentazioni, la chiarezza espositiva e la capacità di fare gruppo all’interno del progetto “Exponi le tue idee” organizzato dalla Onlus “We World”. A decretare questo straordinario risultato, che può diventare epico, la vittoria riportata dai ragazzi seguiti dai professori Giorgio Rizza ed Emanuele Guerrieri Ciaceri contro i pari età del Liceo Scientifico Vallone di Galatina, provincia di Lecce e contro i liceali del “Berti” di Vibo Valentia. Era la finale del concentramento “sud” alla quale la squadra “Hortensia/Suite” è arrivata dopo aver superato brillantemente vari step, a partire dal primo turno interno allo storico istituto modicano. La finale interregionale si è svolta sul tema “Vietare la caccia è una misura necessaria per preservare l’ambiente?”, sostenendo la tesi PRO nei confronti del “Vallone”, mentre ha avuto la meglio sul Liceo Scientifico “G. Berti” di Vibo Valentia, dibattendo sul tema “Energia Nucleare può essere utile per una transizione ecologica in Italia?”, sostenendo la tesi CONTRO. Sono state due sfide equilibrate ed appassionanti, che hanno permesso agli “oratori” dell’IIS Archimede di mettere in evidenza le loro capacità di sostenere le proprie argomentazioni e le competenze espressive, dando prova di saper ricercare le fonti, di saper “ascoltare” i discorsi degli avversari e di saper controbattere efficacemente, il tutto nel rispetto delle regole assegnate. La squadra che ha guadagnato il podio nazionale è formata da Davide Adamo, Flavio Ganci, Enrico Ruggeri, Pietro Casiraro, Giulio Fiore, Mirko Cicero ed Emanuele Giannone. Il prestigioso risultato raggiunto consentirà all’Istituto modicano, guidato dal D.S. Rosolino Balistrieri, di rappresentare la Sicilia e il Sud dell’Italia nella fase finale, che si svolgerà a Milano alla fine del prossimo mese di maggio. Sognare è lecito.

