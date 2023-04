Ispica. Ritornano le collaborazioni col territorio nel plesso “Sant’Antonio” – “Da Vinci”

Ritornano le collaborazioni scuola-territorio per offrire ai giovani studenti delle esperienze significative e stimolanti. In programma nei prossimi giorni, nel plesso primaria Sant’Antonio dell’I.C “L. da Vinci “ di Ispica, il workshop fotografico “La scatola magica”. Un’esperienza possibile grazie alla gratuita collaborazione di Milo Fotografia che testimonia la volontà e la possibilità per la scuola di ampliare la propria offerta formativa grazie alla fattiva collaborazione di esperti presenti nel territorio ispicese. “Il workshop – dichiara il docente proponente Lino Quartarone – nasce per appassionare i più piccoli ed avvicinarli al mondo della fotografia attraverso il gioco, la sperimentazione e l’attività espressiva affinché possano esprimere al meglio la loro creatività divertendosi”. In tre incontri per classe gli alunni della 5C e 5D del plesso Sant’Antonio apprenderanno come esprimersi attraverso le immagini, come scattare usando inquadratura, esposizione e messa a fuoco. Il workshop terminerà con un’uscita collettiva nel quartiere Cartidduni per mettere in pratica quanto appreso. Si ringraziano le docenti Rita Fidelio e Sara Iozzia per la loro disponibilità, l’esperto esterno Milo Dimartino, il Dirigente Scolastico prof. Alberto Moltisanti.

