Ragusa. Ripristinati gli alberi di Corso Italia

Sono stati ripristinati gli alberi lungo il Corso Italia. Lo rende noto l’assessore al Verde Pubblico Giovanni Iacono che comunica inoltre che “mercoledì 12 aprile inizieranno i lavori di restauro del Giardini Ibleo. L’intervento prevede anche la piantumazione del Bosso Buxus Microphylla che da oltre due anni è stato coltivato e curato appositamente in vivaio per agevolarne la crescita e l’ambientamento. I lavori complessivi prevedono anche il ripristino arboreo del viale”. L’assessore Iacono, a nome dell’Amministrazione comunale si scusa con i cittadini per i disagi che potranno verificarsi per la possibile chiusura temporanea del sito durante alcuni lavori.

“Le attività dell’ufficio del Verde Pubblico riguardano anche il Parco del Castello di Donnafugata in cui è in corso un ampio intervento di restauro”. L’assessore conclude dando notizia che “dal 3 aprile sono stati assunti 3 giardinieri, impegnati per il parco e per il giardino ibleo, che si aggiungono ai volontari di ‘Fare Ambiente’ che in questi anni hanno curato la custodia e vigilanza delle ville comunali”.

