Ragusa premiata come “Custode della Macchia Mediterranea”

Il Comune di Ragusa ha aderito alla Carta dei Custodi della Macchia Mediterranea con deliberazione di G.M. n. 459 del 5 dicembre 2018. Quest’anno il Comitato ha voluto premiare, con la consegna di una targa con menzione, il Sindaco Peppe Cassì per la piantumazione nel nascente “Parco Falcone Borsellino” di essenze arboree tipiche, appunto, dell’area Mediterranea.

La targa è stata ritirata dall’Assessore al Verde Pubblico Giovanni Iacono, nel corso di una visita al Parco dove sono state già piantumati 61 alberi.

“L’area non è ancora completata – dichiara Giovanni Iacono – ed è un cantiere aperto nel quale sarà realizzata un’area fitness con fondi del bilancio partecipato. Al suo interno vi sarà il Giardino dei Giusti come richiesto dai giovani del Liceo Scientifico di Ragusa. È stato un piacere aver accolto il prof. Vincenzo Piccione, l’ing. Francesco Cancellieri (rispettivamente presidente e segretario del Comitato promotore della Macchia Mediterranea) e il dott. Giuseppe Cacciola, Responsabile del Nodo InFEA della Città Metropolitana di Messina, i quali stanno realizzando un videoreportage sulla Macchia Mediterranea in Sicilia di AssoCEA Messina APS dal titolo: “La Macchia Mediterranea in Sicilia: tra Paesaggio e Biodiversità”.

Inoltre con deliberazione n.420 del 28 novembre 2019, a firma del Presidente della Regione Siciliana, la Giunta Regionale di Governo ha istituito, per la Sicilia, la Giornata Regionale della Macchia Mediterranea, in coincidenza con la ricorrenza della Giornata Nazionale degli Alberi. Il provvedimento ha fatto sì che con azioni costanti unite ad attività di educazione ambientale si siano messi a dimora in questi anni, nella nostra città, molti alberi e rese fruibili aree degradate.

