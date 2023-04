IX anniversario episcopale per il modicano Mons. Rosario Gisana

Era il 5 aprile del 2014 quando Mons. Gisana, per l’imposizione delle mani dell’allora vescovo di Noto mons. Antonio Staglianò, riceveva il mandato alla guida della Diocesi di Piazza Armerina.

La comunità diocesana ha reso grazie al Signore per questo anniversario in occasione della Messa Crismale che è stata celebrata in Cattedrale Giovedì Santo.