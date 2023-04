L’Avimecc Volley Modica si gode la salvezza

E’ il momento di godersi la meritata salvezza per l’Avimecc Volley Modica, che con il successo pieno ottenuto sul campo della Maury’s ComCavi Tuscania ha ottenuto la salvezza nel campionato di serie A3 di pallavolo senza passare dalle lotteria dei play out.

Una salvezza che i biancoazzurri di coach Giancarlo D’Amico hanno voluto e ottenuto grazie a un finale di stagione in crescendo, dove il sestetto capitanato da Stefano Chillemi hanno vinto tre delle ultime quattro partite dimostrando così tutto il valore sul quale la dirigenza presieduta da Ezio Aprile non ha mai dubitato.

“La partita di domenica – spiega coach Giancarlo D’Amico – è il giusto finale di un percorso lungo, intenso e non privo di ostacoli e incertezze. Come ho detto ai ragazzi prima di entrare in campo, quella di Montefiascone era una partita importante e che solo queste partite rendono migliori e come l’hanno interpretata ha regalato a tutti noi la sensazione di essere riusciti a finalizzare quel percorso. Il livello del campionato appena andato in archivio – sottolinea il tecnico dell’Avimecc Volley Modica – e soprattutto la forza di tutte le squadre contro cui abbiamo dovuto lottare ha reso ogni pronostico iniziale totalmente controvertibile. È stata una battaglia dalla prima all’ultima partita. Nel mese di febbraio abbiamo attraversato il periodo più difficile perchè non siamo riusciti a muovere la classifica e proprio in quel periodo le paure in tutti noi si sono intensificate, ma i ragazzi sono stati bravi a reagire e a marzo siamo riusciti a vincere tre delle quattro partite disputate, vittorie che sono state fondamentali per evitare i play out, che forse non avremmo meritato, ma che erano molto vicini. Credo che arrivare all’ultima giornata senza nessun obiettivo o posizione consolidata – continua – è stato un segnale di quanto sia stato difficile e competitivo il nostro girone, dove il valore dei pronostici iniziali non sono stati rispettati e alla fine è stato il campo a parlare e alla fine credo che la classifica finale sia reale. Ognuna delle 14 squadre, infatti, ha dovuto lottare fino alla fine e ognuna ha avuto un percorso non completamente lineare e regolare. In pratica l’hanno spuntata le squadre che hanno saputo essere più resilienti nel momento più caldo della stagione. Ora è arrivato il momento di riposarmi senza pensare al futuro. Di quello – conclude coach Giancarlo D’Amico si parlerà tra qualche giorno, ma sono disponibile a continuare a lavorare su questo progetto e cercare di migliorare quello che è stato fatto in queste ultime due stagioni. Ringrazio il pubblico modicano, che ha sofferto con noi e che non ci ha fatto mai mancare il supporto che per noi è stato fondamentale in questa stagione difficile”.

