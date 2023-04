Comiso. Finanziati 35 mila euro per turismo culturale

“Il Comune di Comiso può disporre di una somma di 35.000 euro da destinare al turismo culturale – spiega il sindaco Mariarita Schembari – grazie a due progetti che riguardano la primavera Casmenea, e quindi le due feste religiose più importanti della nostra città, quali quella di Pasqua e quella della Madonna Addolorata, e il progetto destinato poi alla sagra della Vendemmia di Pedalino. Avevamo fatto istanza per l’ottenimento di questi finanziamenti il 16 marzo all’Assessorato Regionale alle Autonomie Locali e, grazie alla sollecitudine degli uffici ed ancor più all’Onorevole Ignazio Abbate che ringraziamo, siamo riusciti ad ottenerlo. Naturalmente è già stata erogata la prima tranche che sarà utilizzata per la promozione delle nostre due feste religiose, la seconda sarà nelle disponibilità del comune nelle prossime settimane. Sia io – commenta ancora Maria Rita Schembari – sia l’assessore al turismo Dante Di Trapani, siamo soddisfatti di questo risultato ottenuto in così breve tempo e soddisfatti per l’interessamento e l’attenzione della Giunta Regionale nei confronti della città di Comiso. Il turismo e l’incoming di flussi turistici di cui si parla da anni, resterebbero lettera morta se non si facessero degli investimenti seri per la valorizzazione di tutte le potenzialità di un territorio. Questo ultimo successo, per quanto ci riguarda – conclude il primo cittadino – si aggiunge all’attività che già da tempo abbiamo avviato relativamente all’incentivazione del turismo. Dal parco letterario di Gesualdo Bufalino, grazie al quale siamo nella rete dei parchi nazionali, alla realizzazione dei servizi integrati del Museo Civico di Storia Natural, e ad altro di notevole che sarà ufficializzato dopo Pasqua”.

