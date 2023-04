Grande successo per Menù Ibleo a Verona

Grande successo per Menù Ibleo, iniziativa promossa dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa con il coinvolgimento dei Consorzi di Tutela del territorio e di Slow food Ragusa.

Al Vinitaly di Verona, all’interno di Sol&Agrifood, le eccellenze dell’agroalimentare ragusano sono state presentate alle Istituzioni, alla presenza dell’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino e del direttore generale del dipartimento Agricoltura Dario Cartabellotta, ai professionisti del settore ed alla stampa specializzata attraverso un pasto studiato appositamente per l’evento. Menù Ibleo è anche il primo passo di un progetto che proseguirà nei prossimi mesi e che coinvolgerà anche i ristoratori della provincia di Ragusa. L’obiettivo è quello di creare un circuito virtuoso in cui, attraverso la predisposizione di un apposito disciplinare, promuovere ai turisti e ai clienti la consumazione di prodotti certificati prodotti nel territorio.

“Siamo soddisfatti per il grande riscontro ottenuto, l’impegno dell’ente provinciale è quello di promuovere i nostri prodotti di eccellenza dell’agroalimentare. La vetrina privilegiata di Sol&Agrifood ci ha permesso di lanciare il progetto che vedrà coinvolti i Consorzi di Tutela iblei in una strategia più ampia per rilancerà ulteriormente la qualità ragusana”, ha dichiarato il Commissario Straordinario del LCC ibleo, Salvatore Piazza.

