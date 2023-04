Vittoria. Cade dalla bici bimbo di nove anni

Momenti di paura e apprensione a Vittoria un bambino di 9 anni è finito in ospedale con un importante trauma cranico, dopo una caduta in bici.

Le condizioni del piccolo sono parse subito gravi, i medici del Guzzardi hanno ritenuto necessario il trasferimento al Policlinico di Messina in elisoccorso.

Attualmente il bambino è ricoverato presso il rispetto di Terapia Intensiva pediatrica del Policlinico.

I fatti risalgono a ieri pomeriggio, secondo una prima ricostruzione il bambino era in bici quando è caduto a terra battendo violentemente la testa.

