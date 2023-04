Come “Canto del cigno” nella Modica Alta che muore

Sabato 26 marzo scorso, per partecipare all’ottima iniziativa di Giada Ragusa di avviare la costituzione di una biblioteca nei locali della sezione cittadina della meritoria associazione Auser, a due passi da Piazza San Giovanni, dopo tre giri in macchina in tutta l’area che insiste attorno alla,(Via Roma, Corso Principessa Maria del Belgio, la Chiesa Santa Maria del Gesù, Via Gesù, Via Don Bosco), l’attuale urbanistica mi ha concesso di parcheggiare l’auto nei pressi del circolo didattico Piano Gesù, erano le 17.

Una mia parente, seduta vicino, mi ha raccontato che non potendo permettersi di camminare molto, per motivi di salute, ha dovuto chiedere l’aiuto della figlia con funzioni di tassista. Io stesso se con amici dobbiamo raggiungere Piazza S, Teresa ci diamo appuntamento nello slargo adiacente al Parco S. Giuseppe U Timpuni per salire con una sola macchina.

Ovviamente c’è chi risolve il problema in maniera più sbrigativa: rinuncia ad andare a tali eventi.

Ma proprio mentre, tra una poesia e l’altra, gustavo il piacere di quell’incontro con la cultura, con i sentimenti e con le emozioni, mi chiedevo fino a quando potranno essere prese iniziative, in Modica Alta, come quelle di Giada Ragusa con l’obiettivo di poter andare anche oltre “La biblioteca di quartiere”. Perché? È presto detto!

Modica Alta è stata chiusa dalla Politica in una logica di quartiere, mai oltre. Ed è in tale logica che ha subito, come in una cittadella, l’avvento dell’auto, in guisa che in totale assenza di provvedimenti strutturali collegati a tale avvento, man mano che i suoi abitanti si sono dotati di auto, non disponendo di garage proprio, hanno dovuto consumare lo spazio pubblico disponibile per parcheggiarle. E’ stato quindi, del tutto naturale che man mano che il parco auto degli abitanti di Modica Alta aumentava, di contro diminuiva lo spazio disponibile per le auto dei residenti, avviando il conseguente processo di espulsione da Modica Alta dei suoi abitanti; fino all’equilibrio attuale in cui il rapporto “case abitate” e “case chiuse” è determinato dalla quantità di parcheggi disponibili.

Tutto questo ha generato un sistema chiuso che non sopporta immissioni al punto che si può paradossalmente dire che oggi Modica Alta resiste perché ha molte case chiuse o da restaurare e le promesse dei politici, “per fortuna”, non vengono mantenute.

Lo spazio pubblico esistente a Modica Alta è coperto solo dalle auto dei residenti e di chi li lavora; più si volessero creare servizi e con essi attrattori di traffico, più tempo si dovrebbe girovagare alla guida di auto per… partecipare ad una conferenza all’Auser.

Le banalità di queste considerazioni trovano una loro origine nella mediocrità della classe politica della Modica repubblicana che non ha mai pensato ai parcheggi ma pensa, tutt’ora di creare attrattori di traffico magari, per esempio, destinando a “Palazzo delle associazioni” il Palazzo Denaro Papa di Piazza San Giovanni; un po’ come un genialissimo professionista che pensasse di ubicare un supermercato nei pressi della chiesa di Santa Lucia in contrada Costa o presso la chiesa di S. Andrea. Sono queste le condizioni in cui è controproducente creare ulteriori servizi nell’urbanistica degradata di Modica Alta se prima non si liberano le strade dalle auto dei residenti.

Altro che promozione turistica: in uno scenario di questo genere si comprende come le iniziative culturali non possono mai superare il livello di quartiere e come sarebbe necessaria la creazione di quel fronte culturale che ha proposto l’ing. Giovanni Savarino (Si veda il mio precedente articolo in ricordo di Piero Vernuccio) mobilitando tutte le realtà culturali esistenti sul territorio per attivare un processo di studio e proposte culturalmente disincantate.

E’ questa l’unica via per realizzare “La Modica dei Modicani” come condizione essenzialmente propedeutica alla “La Modica dei turisti”.

Sono questi gli ambienti di vita comunitaria in cui bisogna intervenire perché ogni iniziativa culturale provochi effetti duraturi rispetto a quelli sterili attuali, che tali rimangono nonostante il lodevole impegno e sensibilità di chi li organizza, altrimenti le stesse visite guidate diventeranno tristi “Canti del cigno” nella Modica che muore.

Più si insiste nel preferire i pannicelli caldi ai “Parcheggi meccanizzati di micro zone” meno Modica Alta sarà abitata. Più posti macchina i partenti lasceranno ai non residente e ai turisti, più quest’ultimi potranno sciamare nelle sue strade finalmente deserte come ascoltando dal megafono della guida turistica il canto del cigno della Modica Alta che fu

Nota: questo discorso, pari pari, si può fare per altri quartieri della nostra Modica.

Carmelo Modica

