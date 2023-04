Il 22 Aprile si celebra la Giornata mondiale della Terra. “Invest in Our planet” sarà il filo conduttore di quest’anno

L’Earth day, o giornata della Terra, si celebra ogni anno il 22 aprile. Ogni ‘edizione’ ha un tema diverso, lo scopo è quello di far percepire alle persone lo stato di salute del Pianeta. Negli ultimi anni l’organizzazione sta focalizzando sempre di più l’attenzione sull’urgenza di cambiare le nostre abitudini per ridurre e rallentare il danno ambientale che l’uomo sta facendo.

Come nasce l’Earth day?

L’idea di dedicare un giorno alla terra è venuta a John McConnell, famoso attivista statunitense scomparso nel 2012. Nel 1969 propose al segretario generale delle Nazioni Unite di creare una giornata per ricordare l’importanza del pianeta, ma anche per esaltare la pace tra i popoli. E così il 22 Aprile del 1970 si celebra per la prima volta a livello mondiale la Terra.

Col passare degli anni si assiste a un esponenziale aumento di consapevolezza riguardo ai problemi ambientali. Il 22 Aprile diventa così,per 193 nazioni, il giorno in cui concentrare le proprie energie per informare ed educare le persone.

Oggi, questa data è diventata un importante momento per coinvolgere i leader di tutti i paesi e discutere sulle azioni da intraprendere per il bene della Natura e del pianeta.

Il tema del 2023: Invest in Our planet

Per la 53° edizione dell’Earth day è stato scelto come filo conduttore il tema ‘Invest in Our Planet’. Il sito earthday.org suggerisce alcune azioni da compiere per il nostro pianeta.

Educazione. Ogni scuola dovrebbe promuovere l’educazione ambientale; Basta alla plastica. L’inquinamento legato alla plastica è uno dei maggiori problemi che stiamo affrontando al momento. Il consumo di plastica dovrebbe essere ridotto al minimo ed dovrebbero essere eliminate le confezioni monouso. Scegliere aziende che promuovono imballaggi riciclabili. Si possono trovare numerose opzioni sul catalogo stanhome. Piantare un albero. Si può donare 1 dollaro al Canopy Project, un progetto che ha come scopo quello di favorire la riforestazione; Vota per la terra. Al momento delle votazioni usa il tuo diritto per favorire i partiti che mostrano un maggiore rispetto e attenzione per l’ambiente; Partecipa ai clean-up o impegnati a pulire i rifiuti che oggi sono presenti un po’ ovunque: Indossa abbigliamento eco-friendly. Scegli di acquistare vestiti prodotti da aziende che pensano all’ambiente e producono i loro articoli senza inquinare.

Earth day in Italia: la manifestazione più importante a Roma

L’evento più importante si terrà a Roma al Villaggio per la Terra. La manifestazione a villa borghese inizierà il 20 aprile per concludersi il 25.

In queste giornate saranno organizzati spettacoli, eventi musicali e sportivi. Sarà possibile partecipare a conferenze convegni e laboratori. Nella tenda sulla terrazza del Pincio verranno affrontati argomenti di attualità e si parlerà di sviluppo sostenibile.

Earth day in Sicilia: Il punto d’incontro è Cefalù

Per quanto riguarda la nostra Sicilia si potrà partecipare a Cefalù alla nona edizione dell’Earth Day Cefalù. Le giornate dedicate all’evento sono da venerdì 21 aprile a martedì 25 aprile. Numerose le iniziative create dal comune di Cefalù in collaborazione con numerosi enti fra i quali il WWF, la regione Sicilia, l’Arpa e la Lipu.

Fra gli appuntamenti in calendario troviamo #stopmarine litter, un’attività di educazione dedicata ai bambini delle scuole. Adotta un cucciolo e salviamo il mare.

E poi tanti momenti a contatto con la natura: passeggiate, walking tour, escursioni a cavallo.

La Giornata della Terra è un momento di gioia, di festa e d’incontro in cui ricordare quanto è bello il mondo che ci circonda. Una data da segnare sul calendario per ricordarci che cambiare è possibile e un futuro migliore non è un’idea utopica.

