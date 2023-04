I nuovi mostri…. Rubén Ricca

Nel gioco serio delle domande e delle risposte, quando si cerca una verità su cui potersi appoggiare, le persone rispettano il diritto dell’altro in ogni discussione che si stabilisce. Si tratta, infine, di conoscere la verità dell’altro e di confrontarla con la propria. Nella Polemica, invece, gli interlocutori sembrano autorizzati ad avviare una guerra dove l’altro non è più persona ma un nemico da distruggere anche negandogli la possibilità di avere ragione. E così la persona che affronta non è un simile nella ricerca della verità, ma un altro che è sbagliato e pericoloso e la cui esistenza costituisce una minaccia da eliminare. Per il Polemista l’altro non è un soggetto riconosciuto come interlocutore perché il Polemista nega ogni diritto di interlocuzione condannando a morte il suo avversario. Non si tratta più di conoscere la verità, ma di eliminare l’altra persona. Il Polemista è un soggetto attuale che pullula per il “sociale” senza altro scopo che essere d’accordo o dissentire furiosamente. Non è un individuo che dà le sue ragioni, è un hooligan che insulta e disprezza o che sostiene fanaticamente una causa che capisce a malapena. Il Polemista è il Nuovo Mostro del nostro tempo che sta da una parte o dall’altra della barricata rafforzando l’idea che i Media Digitali non sono fatti per pensare ma per confrontarsi e manipolarsi e, purtroppo, a volte, fomentare l’odio. Al Polemista non interessano gli argomenti o se l’altro ha ragione, gli interessa solo fare la guerra o sentirsi in gregge. Nel deserto dell’uguaglianza, tutti i Media Digitali, al cittadino Polemista bastano pochi titoli per farsi un’idea di quello che succede nel mondo o qual è il tema importante nelle ultime 24 ore in cui l’importante cambierà con qualcos’altro che non capisce e che dimenticherà 24 ore dopo. Il Polemista ha idee politiche molto flessibili, così flessibili che spesso le confonde, come in Spagna, che alcuni dicono che “il re è un democratico”. Il Polemista è un individuo che si lascia usare e non si rende conto che viene utilizzato. È di quelle persone che leggono articoli privi di argomentazione, pagine piene di aggettivi che lodano o disprezzano l’argomento dell’articolo ma che non convincono perché l’autore enuncia senza argomentare ciò che enuncia e non è più un articolo ragionato e convincente. Gli articoli senza argomento sono solo opinioni, cioè opinologia, che in mancanza di analisi sono destinati all’oblio. Il Polemista adora questi articoli. Viviamo nell’era dello scontro, dove l’obiettivo è la distruzione delle verità. La gente non crede più ai fatti, non crede nemmeno al prossimo (come alcuni, che prima annunciavano la Prossimitá e poi abbracciano il gattopardismo più reazionario. “Quanto vale un traditore?” chiedeva Cesare) Ci sono persone che dicono: “Non potevo fare altro. Il mio rapporto con la sinistra è così disastroso che non c’era altro rimedio che associarsi con la destra (anche con l’estrema destra?) Era l’unico modo per arrivare al potere”. Questo tipo di dichiarazioni, non rivelano una totale assenza di morale? Non sta dicendo che tutto è possibile per raggiungere il governo? Come censurare gli altri per un comportamento disonesto quando tutto è valido nel gioco politico? E qui appare la domanda d’oro, tutto va bene? Inevitabile pensare a Dostoevskij. “Se Dio è morto tutto è permesso”. Anche a Bataille. “Nessun limite può essere superato, perché non appena viene superato appare un nuovo limite”. Quindi, non c’è limite al soggetto politico? È come dire che non ci sono scrupoli! Pretendere di avere sempre ragione non ha nulla a che fare con la Politica, ma con la Psichiatria.

Rubén Ricca (autore e regista)

