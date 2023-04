Almo, ciclismo. Luca Brancato vince la Gran fondo delle Madonie

Ancora una straordinaria affermazione per Luca Brancato che completa la Gran fondo delle Madonie a Castellana Sicula al primo posto, così come era accaduto la settimana prima a Palermo. L’alfiere dell’Almo Nial Nizzoli sta attraversando un grandissimo momento di forma e anche domenica scorsa ha dimostrato di avere ancora parecchia birra in corpo: ha preso la testa della corsa dal cinquantesimo chilometro assieme ad altri due compagni di fuga e poi ha tagliato il traguardo con un distacco di circa due minuti rispetto al suo diretto concorrente. Nella categoria Juniores, da mettere in rilievo anche l’undicesimo posto di Andrea Tirendi e il tredicesimo di Giuseppe Motta, a completare una giornata ricca di soddisfazioni per il team che ha sede, oltre che in Emilia Romagna, anche a Monterosso Almo. Ottimi risultati anche per quanto riguarda gli Allievi. E’ arrivato, infatti, il quinto posto di Filippo Lampasona che ha concluso così dopo essere stato regolarizzato in una volata finale e l’undicesimo di Luciano Marino che è stato seguito, al dodicesimo posto, dal compagno di squadra, Danilo Trovato. “Una grandissima soddisfazione – dice Giuseppe D’Aquila – per tutto il nostro entourage e per il presidente Salvatore D’Aquila che sta finalmente vedendo concretizzati i frutti di numerosi sacrifici grazie anche all’intesa con il patron Auro Nizzoli. Grande merito da attribuire anche al nostro direttore sportivo, Giorgio Scribano, che, evidentemente, sta portando i nostri ragazzi a una condizione tale da poter pensare di puntare anche a obiettivi più importanti. Quindi, tutto il gruppo si sta esprimendo su livelli soddisfacenti anche se si può sempre cercare di migliorare. Ed è quello che proveremo a fare”.

Salva