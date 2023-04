Fu aggredito a Roma perché gay. Sciclitano muore in Portogallo

Nel 2017 Paolino fu vittima di un’aggressione a Roma, dove si era trasferito da un paio di anni, convinto di trovare una mentalità più aperta che gli consentisse di vivere in piena libertà e senza nascondersi la sua omosessualità. Vincenzo Paolino, un 30enne di Scicli, è deceduto in Portogallo lunedì scorso per un improvviso malore.

Il 22 gennaio di quell’anno, mentre l’allora 24enne si trovata in via Tuscolana, a Roma, prima fu offeso perchè gay poi le botte. Fu colpito con calci e pugni e scaraventato su una fioriera davanti ad un bar della via consolare. A causa dell’aggressione riportò la frattura di un braccio destro e diverse escoriazioni in tutto il corpo. «Sono solo molto arrabbiato – dichiarò in un’intervista a prideonline – spero che questi due siano individuati e puniti per mandare un segnale forte. Io non ho nulla di cui vergognarmi e voglio continuare a vivere la mia vita e a essere visibile come sempre. Se pensavano di togliermi il sorriso, eccomi qui, non ci sono riusciti».

Da lì la consapevolezza che anche Roma non fosse diversa dalla Sicilia e quindi la decisione di trasferirsi in Portogallo, dove faceva l’insegnante. Ieri il decesso che ha lasciato attonita la comunità di Scicli, i familiari e i parenti e tutte le persone che gli volevano bene.

