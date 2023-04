Stanziati fondi per le feste religiose di Modica, Comiso e Acate

Come annunciato già nelle scorse settimane Modica, insieme ad Acate e Comiso, è nel primo gruppo di città siciliane beneficiarie del contributo regionale destinato a feste religiose, folkloristiche, eventi culturali e turistici. Nel primo elenco decretato oggi degli otto Comuni che usufruiranno dei aiuti economici, Modica fa la parte del leone con ben 75 mila euro a disposizione per i grandi eventi religiosi (Madonna Vasa Vasa, San Giorgio, Madonna delle Grazie, S.Pietro). Ad Acate 30 mila euro, 35 mila a Comiso. A darne notizia l’On. Ignazio Abbate, primo firmatario dell’articolo contenuto nell’ultima finanziaria regionale: “ Da ora in poi la Provincia di Ragusa conterà quanto le altre province e lo vedremo di giorno in giorno con i vari provvedimenti che verranno emanati. Per la prima volta in Sicilia vengono riconosciuti quegli eventi che fanno la storia di ogni singola comunità. Eventi che come DC abbiamo voluto supportare ufficialmente tramite l’Assessorato agli Enti Locali. Grazie a questi speciali contributi gli Enti Locali beneficiari avranno una valida risorsa per organizzare al meglio gli eventi di grande richiamo nel territorio. Ringrazio l’Assessore Andrea Messina e il Dirigente Taormina per la celerità con la quale hanno pubblicato i decreti attuativi che hanno fatto sì che gli eventi della Settimana Santa abbiamo già potuto ricevere i finanziamenti. Nelle prossime settimane altri decreti di finanziamento saranno emanati per altri eventi organizzati in altre città per i prossimi mesi.”.

Salva