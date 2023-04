Modica calcio. Ancora sei punti in palio, obiettivo possibile

Un punto conquistato e due punti sfumati ma la trasferta di Taormina conferma la qualità tecnica del Modica Calcio, ancora in piena corsa per un posto nei play-off. Il pareggio ottenuto sul campo del Taormina ha lasciato l’amaro in bocca perché arrivato dopo che i rossoblu erano stati per due volte in vantaggio di due reti e per l’occasionissima di bomber Agodirin sul punteggio di 3-1 che avrebbe chiuso la contesa.

Ma, a mente fredda, è un risultato che va archiviato tra i “positivi”.

“Quella di domenica a Taormina è stata una delle prestazioni migliori della stagione – dice Salvo Di Raimondo, vertice societario assieme a Mattia Pitino, Danilo Radenza e Luca Gugliotta -. I nostri ragazzi hanno affrontato alla pari una squadra che, più di ogni altra, ha impressionato positivamente in questo campionato. Il Taormina arrivava a questo match dopo nove risultati utili consecutivi, ma anche – continua Di Raimondo – con una statistica straordinaria: da 9 partite infatti non subiva goal. Noi siamo scesi in campo con il piglio giusto e per 87 minuti abbiamo avuto in mano il match, producendo un bel calcio, realizzando tre reti e sfiorandone almeno altre due in altrettante occasioni. È stata una bella giornata di calcio e ringrazio i nostri tifosi che ci hanno seguito così come la società del Città di Taormina per l’accoglienza sportiva”.

Per i vertici societari l’obiettivo è ancora possibile. “Il bicchiere è mezzo pieno! I ragazzi a Taormina hanno dimostrato tutto il loro valore, sul quale noi come società non abbiamo mai dubitato. Abbiamo ancora due partite da giocare e possono valere quel posto nei play off che, per una squadra neopromossa e per una società giovane come la nostra, rappresenterebbe chiudere in positivo una stagione che, certamente, ci ha permesso di guadagnare in esperienza. Dobbiamo crederci e sono convinto che il “Vincenzo Barone” domenica contro il Mazzarrone saprà dare la spinta giusta ai nostri ragazzi per dare il massimo fino al fischio finale di questa stagione”.

