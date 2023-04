Giovani democratici iblei. Conclusa fase costituente dei circoli

I Giovani Democratici della Federazione di Ragusa si sono riuniti, ieri, per completare le procedure necessarie alla costituzione dei circoli intercomunali in tutto il territorio ibleo. Presente, per un saluto, l’on. Nello Dipasquale.

L’iter è iniziato lo scorso 25 marzo con la costituzione del Circolo intercomunale di Acate e Vittoria. Ieri, inoltre, si sono costituiti i Circoli intercomunali dell’area territoriale di Modica, Pozzallo, Ispica e Scicli e quello per l’area di Ragusa, Santa Croce Camerina, Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo e Giarratana.

Collateralmente si è proceduto all’elezione dei segretari:

Federico Martorana per il Circolo intercomunale di Ragusa;

Gabriele Nicastro per il Circolo intercomunale di Vittoria;

Giorgio Giallongo per il Circolo intercomunale di Modica.

I circoli intercomunali sono le radicazioni territoriali della Federazione e “la loro costituzione – dichiara il segretario provinciale GD Matteo Migliore – rappresenta un importante traguardo perché sono necessari per coinvolgere il più possibile giovani ragazzi e ragazze che abbiano voglia di impegnarsi nei temi della gestione della cosa pubblica”.

Federico Martorana, vice segretario provinciale e neo segretario del circolo intercomunale di Ragusa, aggiunge: “Vogliamo dar voce a tutti i giovani della provincia perché noi ragazzi ci siamo e vogliamo riportare i nostri coetanei al centro della politica, rendendoli protagonisti e interessati alla stessa. Anche se giovani, siamo perfettamente in grado di assumerci le nostre responsabilità e metterci in gioco. La nostra presenza in campo non è una concessione”.

Gabriele Nicastro, segretario intercomunale di Vittoria, dichiara: “Abbiamo le potenzialità e le capacità di svolgere un ottimo lavoro a beneficio non solo della comunità ipparina, ma di tutta la provincia e insieme agli altri circoli saremo una risorsa propositiva mettendo al centro i temi che ci riguardano più direttamente”.

Infine, il segretario intercomunale di Modica, Giorgio Giallongo, dichiara: “Sono molto contento per essere stato eletto come segretario cittadino; il circolo lavorerà con costanza, partecipazione e prontezza nella consapevolezza che la politica riguarda tutti i cittadini, a prescindere dalla loro età. Piuttosto, dalla nostra prospettiva metteremo il nostro impegno al servizio della comunità”.

“Sono molto contento per il completamento della fase costitutiva – conclude il segretario provinciale GD Matteo Migliore – che di fatto dà il via a un momento più concreto, anche rispetto al periodo elettorale in corso in alcuni comuni della provincia. A tal proposito faccio gli auguri a Federico Martorana e Salvatore Alecci, candidati consiglieri comunali rispettivamente a Ragusa e Modica nelle liste del Partito Democratico. Sono entrambi tesserati GD, presenti fin dalla fondazione della Federazione e sono sicuro che continueremo a fare squadra”.

Salva