4 luoghi meravigliosi da scoprire col noleggio barche a Napoli

La città di Napoli è una vera meraviglia con i suoi rioni pittoreschi e ricchi di tradizione. Napoli però non è solo città ma anche mare poiché si affaccia su un golfo ricco di posti meravigliosi tutti da scoprire. Noi oggi andiamo allora allascoperta di luoghi spettacolari che si godono soprattutto via mare in barca.

1. Spiaggia della Gaiola

Per ammirare il Vesuvio in tutta la sua magnificenza, il punto di osservazionemiglioreresta la spiaggia della Gaiola. Proprio vicino a Posillipo nel borgo di Marechiaro che raggiugiamo grazie al noleggio barche a Napoli, si trova questa spiaggia che si caratterizza per le acque limpide e grande privacy. L’isola della Gaiola è un luogo molto suggestivo, ricco a miti e leggende. Un tempo, l’isolotto era legato alla terra ferma; oggi bastano pochi minuti di navigazione per arrivarci.

Una piccola scalinata porta dalla spiaggia a un parco marino fatto di natura selvaggia e incontaminata. È un’area protetta e per accedere occorre mostrare un documento di identità perciò meglio di averlo se vogliamo proseguire alla scoperta di questo luogo che in pochi conoscono.

2. Bagni Elena

Se, invece, siamo alla ricerca di un posto più dinamico, i bagni Elena sono la destinazione perfetta. Si tratta del primo stabilimento balneare della città di Napoli che aprì nel 1840. Nel corso degli anni, tantissimi volti noti si sono rilassati e divertiti su questa distesa di sabbia a partire da Totò fino a Oscar Wilde e molti altri ancora. ancora oggi presenta ancora un carattere elegante rappresentando una piccola oasi di pace in città, una finestra sul mare a pochi passi dai palazzi cittadini.

Per evitare la folla che si concentra nel weekend, soprattutto, la barca è il modo migliore. È sufficiente stare un po’ a largo per godere di un punto di vista differente della spiaggia, lontano dal chiasso.

3. Chiaia dei Porci

In barca si raggiunge in un attimo una spiaggia davvero incontaminata e immersa nel verde, cioè Chiaia dei Porci. Si trova tra le insenature del Monte di Procida, poco più in là della più conosciuta spiaggia di Acquamorta.

Tra le rocce dove si infrangono le dolci onde di un mare cristallino, tutti trovano un posticino dove rilassarsi scaldati dal sole di Napoli. la vista è davvero strepitosa e resta impressa a lungo nella memoria, una cartolina da Napoli indimenticabile!

4. Baia della Rocce Verdi

Per godere di una vista privilegiata su tutta la costiera spaziando con lo sguardo da Napoli a Capri e includendo anche tutta la costiera amalfitana, la baia delle rocce verdi è il luogo perfetto. Questo bellissimo lido è perfetto se siamo alla ricerca di un angolo di relax. Le ampie scogliere garantiscono un luogo comodo dove soffermarsi tra una nuotata e l’altra.

Tra le rocce si formano piscine naturali che sono perfette per balenare in tutta sicurezza. Impossibile non capire al volo come mai si chiama così arrivando dal mare notiamo subito che le rocce immerse nell’acqua limpida del mare prendono un colorazione verde.

La città di Napoli è una vera meraviglia con i suoi rioni pittoreschi e ricchi di tradizione. Napoli però non è solo città ma anche mare poiché si affaccia su un golfo ricco di posti meravigliosi tutti da scoprire. Noi oggi andiamo allora alla scoperta di luoghi spettacolari che si godono soprattutto via mare in barca.

1. Spiaggia della Gaiola

Per ammirare il Vesuvio in tutta la sua magnificenza, il punto di osservazione migliore resta la spiaggia della Gaiola. Proprio vicino a Posillipo nel borgo di Marechiaro cheraggiugiamograzie al noleggio barche a Napoli, si trova questa spiaggia che si caratterizza per le acque limpide e grande privacy. L’isola della Gaiola è un luogomoltosuggestivo, ricco a miti e leggende. Un tempo, l’isolotto era legato alla terra ferma; oggi bastanopochi minuti di navigazione per arrivarci.

Una piccola scalinata porta dallaspiaggia a un parco marino fatto di natura selvaggia e incontaminata. È un’area protetta e per accedere occorre mostrare un documento di identità perciò meglio di averlo se vogliamo proseguire allascoperta di questo luogo che in pochi conoscono.

2. Bagni Elena

Se, invece, siamo alla ricerca di un posto più dinamico, i bagni Elena sono la destinazione perfetta. Si tratta del primo stabilimento balneare della città di Napoli che aprì nel 1840. Nel corso degli anni, tantissimi volti noti si sono rilassati e divertiti su questa distesa di sabbia a partire da Totò fino a Oscar Wilde e molti altri ancora. ancora oggi presenta ancora un carattere elegante rappresentando una piccola oasi di pace in città, una finestra sul mare a pochi passi dai palazzi cittadini.

Per evitare la folla che si concentra nel weekend, soprattutto, la barca è il modo migliore. È sufficiente stare un po’ a largo per godere di un punto di vista differente della spiaggia, lontano dal chiasso.

3. Chiaia dei Porci

In barca si raggiunge in un attimo una spiaggia davvero incontaminata e immersa nel verde, cioè Chiaia dei Porci. Si trova tra le insenature del Monte di Procida, poco più in là della più conosciuta spiaggia di Acquamorta.

Tra le rocce, dove si infrangono le dolci onde di un mare cristallino, tutti trovano un posticino dove rilassarsi scaldati dal sole di Napoli. la vista è davvero strepitosa e resta impressa a lungo nella memoria, una cartolina da Napoli indimenticabile!

4. Baia della Rocce Verdi

Per godere di una vista privilegiata su tutta la costiera spaziando con lo sguardo da Napoli a Capri e includendo anche tutta la costiera amalfitana, la baia delle rocce verdi è il luogo perfetto. Questo bellissimo lido è perfetto se siamo alla ricerca di un angolo di relax. Le ampie scogliere garantiscono un luogo comodo dove soffermarsi tra una nuotata e l’altra.

Tra le rocce si formano piscine naturali che sono perfette per balenare in tutta sicurezza. Impossibile non capire al volo come mai si chiama così arrivando dal mare notiamo subito che le rocce immerse nell’acqua limpida del mare prendono un colorazione verde.

Salva