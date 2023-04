Ispica, Stornello nel consiglio comunale al posto di Roccuzzo

Gianni Stornello entra in consiglio comunale a Ispica. Prende il posto di Paolo Roccuzzo, ex presidente del consiglio comunale con la maggioranza guidata da Lucio Muraglie. Roccuzzo lascia gli scranni di Palazzo Bruno dopo 18 anni, per motivi personali anche se assicura che l’impegno al sostegno del Partito Democratico non lo farà mancare. Gianni Stornello è una figura capace e nota, anche per il suo ruolo di giornalista e scrittore. Nella passata legislatura è stato assessore comunale.

