Basket. Nervi saldi e la Virtus Ragusa vince su Bergamo

Vince la freddezza e la lucidità di Ragusa che ha avuto la meglio non senza difficoltà su Bergamo Basket 2014. Coach Bocchino al termine della partita ribadisce quanto fosse importante la posta in palio di oggi e già proietta i suoi all’incontro infrasettimanale di giovedì 6 contro Petrarca Padova.

La partita comincia, al Palapadua, regalando un primissimo vantaggio alla squadra ospite, 1-4, condottò sulla via del pareggio da una tripla di Ianelli. A questa tripla seguono 3 minuti morti, in cui entrambe le squadre non riescono a trovare la via per il canestro. Un altro vantaggio per i Bergamaschi viene rapidamente toppato da Gaetano e Chessari. In questo via vai di botta e risposta che vede i Ragusani un po’ più lenti, il primo vero vantaggio lo segna Genovese, che vede i padroni di casa indietro di 6 caselle. In meno di un minuto il tandem Chessari-Sorrentino, che piazzano una tripla per ciascuno, riporta al pareggio. Gli ultimi due minuti, in cui entrambe le squadre premono sull’accelleratore, il suono della sirena di fine quarto premia la squadra ospite per un punteggio di 18-22

Trascorsi 2 minuti scarichi Epifani dalla lunetta apre il quarto con 2/2, qualche azione dopo invece, il sorpasso viene firmato da Franco Gaetano, 24-22. In difesa si gioca carichi e con grinta al rimbalzo, ciò non impedisce agli ospiti di ritornare al pareggio, interrotto nuovamente da Gaetano con un gioco da 3 punti. Calvi da 3 porta avanti la pedina della Virtus di 2 caselle. Dopo momenti di confusione in difesa, di nuovo Calvi porta la sua Virtus sotto di un solo punto. Dopo un minuto di pausa richiesto da coach Bocchino, il punteggio torna a favorire la squadra locale, grazie al tandem Simon-Sorrentino. Il tabellone segna 40-37, e anche coach Ghirelli ne approfitta per richiamare in panchina i suoi. Ciò non impedisce a Ragusa di chiudere il primo tempo con un vantaggio di 2 punti, 40-38.

Il terzo quarto comincia con una tripla di capitan Sorrentino, il tabellone dice 43-40. Chessari con una tripla e un canestro da 2 decide il +7, massimo vantaggio, oltre a registrare un parziale personale di 5-0. Dopo una stoppata di Gaetano, Simon mette altri 2 punti, a cui gli avversari rispondono con 2 triple di fila , ma il punteggio premia ancora la Virtus per 52-49. La terza tripla consecutiva fa indispettire coach Bocchino che ne approfitta per chiedere un time out. Ianelli conduce al + 1, e Calvi al rimbalzo offensivo regala altri 14 secondi di gioco in cui Epifani dalla lunetta ne mette 2/2. Gli ultimi secondi di gioco gli decidono Epifani che batte la rimessa e regala 3 punti importantissimi a Simon sulla sirena. Il pala Padua è in fibrillazione. Il tabellone sancisce 59-57.

Inizia male il quarto quarto, con un parziale di 9-0 degli ospiti che conducono sul 59-66, ottenendo il loro massimo vantaggio. Chessari cambia registro con una tripla che da fiducia alla squadra in maglia bianca, seguito a manetta da Sorrentino. A 5 minuti dal termine il tabellone dice 65-66. Ianelli recupera palla in difesa e regala il +1 ai suoi compagni, mentre il +3 porta la firma di Gaetano. I 5 di coach Bocchino gestiscono un’ottima difesa che non lascia scampo agli avversari. Simoncelli riporta i suoi sul +1, ma Simon ne decide 3 di carattere, il punteggio torna a favorire la Virtus per 73-71. Dopo poco più di un minuto il tabellone segna 76-72, grazie all’ennesima tripla di carattere di Simon a 33 secondi dalla fine. Una grande schiacciata di Masciarelli è prontamente seguita da un’eccellente assist di Chessari su Gaetano. Si chiude la gara con un punteggio di 78-74.

Coach Bocchino commenta a fine incontro: “Partita in cui non abbiamo fatto un’eccellente difesa, molto costante. Sapevamo di incontrare giocatori con una certa esperienza, ma nonostante un attacco un po’ farraginoso, abbiamo trovato la nostra chiave di volta nell’intensità molto alta in difesa che ci ha permesso di esaltare i nostri giocatori in fase offensiva. Era una partita da vincere, un plauso dal profondo del mio cuore al numeroso pubblico che ci ha spinto per superare momenti di difficoltà, per una squadra che è la più giovane del campionato questo fa tanto. Testa alla prossima partita a Padova che diventa particolarmente importante per noi”.

