Avimecc Volley Modica vince col Tuscania ed è salva

Maury’s ComCavi Tuscania 0

Avimecc Volley Modica 3

Parziali: 18/25, 21/25, 20/25

Maury’s ComCavi Tuscania: Stamegna 3, Festi 10, Ruffo, Sacripanti 9, Corrado 23, Aprile 1, Onwuelo 2, Licitra, Parisi, Sorgente (L1), n.e: Menchetti, Cipolloni, Quadraroli (L2). All. Sandro Passaro; Ass: Francesco Barbanti

Avimecc Volley Modica: Raso 10, Capelli 16, Putini 2, Chillemi 9, Quagliozzi 4, Princi, Garofolo 5, Nastasi (L1), n.e.: Turlà, Aiello (L2), Firringieli, Saragò, Petrone. All. Giancarlo D’Amico; Ass: Enzo Di Stefano.

Arbitri: Marco Pasin di Torino e Antonio Licchelli di Gagliano del Capo

Montefiascone – Missione compiuta per l’Avimecc Volley Modica che batte a domicilio in tre set la Maury’s ComCavi Tuscania e festeggia la permanenza nel campionato di Serie A3 di pallavolo.

Un successo meritato quello conquistato dai biancoazzurri di coach Giancarlo D’Amico che dopo una stagione con alti e bassi hanno mostrato i muscoli proprio nell’ultima curva dimostrando tutto il loro valore contro una squadra di spessore.

Il sestetto modicano entra in campo con la giusta determinazione e si porta immediatamente in vantaggio di 3 (5/8) facendo capire ai loro avversari che oggi sarebbe stata dura superare una squadra sicuramente più motivata rispetto a quella laziale già sicura dei play off. I biancoazzurri restano sempre concentrati e allargano la forbice del punteggio (10/16), che poi gestiscono con una certa facilità (15/21) fino al 18/25 finale che mette sui binari voluti la contesa in 26′ di gioco.

Al cambio di campo ci si aspetta la reazione dei padroni di casa, che però non arriva. Anzi sono i modicani a fare la voce grossa portandosi sul 6/8 a inizio frazione. Tuscania prova a restare attaccata ai modicani (13/16) che resistono al tentativo di recupero dei laziali (18/21) e poi piazzano il break decisivo che li porta a tagliare il traguardo del secondo set con il punteggio di 21/25 in 30′.

Modica “vede” la salvezza a portata di mano e parte forte anche nel terzo parziale (4/8). Tuscania è con la testa ai play off e con il passare del tempo lascia campo ai modicani che allungano a +5 il loro vantaggio (11/16). Per i biancoazzurri ora c’è solo di tenere i nervi saldi e gestire le distanze (15/21) e quando il traguardo finale è a pochi passi piazzano il colpo del k0 che li porta a vincere anche il terzo set con il punteggio di 20/25 che vale il successo pieno e la salvezza matematica senza pensare ai risultati delle dirette avversarie.

L’Avimecc Volley Modica così conquista una meritata salvezza e dopo un meritato periodo di riposo la dirigenza facendo tesoro degli errori commessi quest’anno potrà programmare il futuro che li vedrà ancora protagonisti nel campionato di Terza Serie.

