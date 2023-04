Mandarà e Mazza svettano al Vivicittà di Ragusa

E’ Angelo Mandarà il vincitore della 38esima edizione del Vivicittà di Ragusa. La città iblea, come decine di altre in tutta Italia, ha dedicato la mattina della Domenica delle Palme all’appuntamento dell’Uisp che unisce lo sport ai temi sociali. Oltre 250 i corridori che si sono presentati al via in Viale Tenente Lena, per affrontare i fatidici 10 km che, attraverso un complicato sistema di compensazione, avrebbero incluso tutti gli arrivati nella classifica nazionale del Vivicittà.

Mandarà (Atl.Padua) ha completato la distanza in 35’01” precedendo di 11” Alberto Amenta (Atl.Tre Colli Scicli) che si era aggiudicato la scorsa edizione, terza posizione per Giuseppe Licitra, compagno di colori del vincitore, a 58”. Fra le donne è arrivato il bis consecutivo di Sabrina Mazza (Barocco Running) che si è migliorata rispetto allo scorso anno correndo in 42’44”. Ben 3’05” il vantaggio su Vincenza Di Giorgio (Running Modica), mentre terza ha chiuso Francesca Fontavalle (Asd Noto Barocca) a 4’01”.

Prima della gara assoluta si sono svolte le prove giovanili che hanno coinvolto tantissimi ragazzi a partire dai 5 anni di età. A questi vanno aggiunti gli oltre 150 podisti che hanno preso parte alla non competitiva. Presente come sempre nelle manifestazioni dell’Asd No al Doping la rappresentanza del Comune di Ragusa, dimostratosi ancora una volta sensibile alla voglia di fare sport nella città iblea. Gli impegni del sodalizio ragusano non si fermano certo qui. Già la macchina organizzativa è in moto per organizzare la sesta edizione del Jazz Run che si correrà a Vittoria Il prossimo 14 maggio, prova regionale Fidal del Gran Prix e dove si assegneranno i titoli regionali individuali master 10 km.

