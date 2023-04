Avviso affidamento gestione Cinema Italia di Scicli

La giunta comunale di Scicli ha pubblicato un invito a manifestare interesse per la procedura di affidamento in concessione del servizio di gestione dell’attività cinematografica e dei servizi aggiuntivi del Cine Teatro Italia di Scicli per gli anni 2023-2030.

L’affidamento avrà durata corrispondente alla stagione cinematografica, per anni sette, con decorrenza dalla data del verbale di consegna dell’immobile.

Il canone di concessione annuale a base di gara è di 7.500 euro, calcolato a fronte di un valore contrattuale annuo presunto di 50 mila euro, e di un valore contrattuale per i sette anni di 350 mila euro.

Gli interessati hanno tempo fino al 18 aprile per partecipare alla manifestazione di interesse.

Salva