Calcio, il Santa Croce cade anche a Mazzarrone. Silenzio stampa

E’ proprio un periodo nero per il Santa Croce calcio che con la sconfitta di domenica pomeriggio a Mazzarrone è a quasi un passo dalla lotteria dei playout. La matematica non condanna ancora la squadra di Lucenti, ma, ci vorrebbe un vero miracolo per evitare gli spareggi salvezza.

Domenica i biancazzurri contro i gialloverdi di Mazzarrone, hanno tenuto bene solo nella prima frazione di gioco, sfiorando in un paio di occasioni la rete del vantaggio con Restivo e Cortes, ma, la scarsa lucidità e la bravura del portiere etneo, hanno negato la felicità ai ragazzi di Lucenti.

Nella ripresa il Mazzarrone è venuto fuori ed è riuscito a passare in vantaggio con una prodezza del proprio capitano che da trenta metri ha sorpreso l’incolpevole Alcaraz.

I biancazzurri hanno cercato di reagire, ma, gli attacchi si sono dimostrati deboli per la difesa ospite che ha chiuso senza patemi. La gara si è praticamente chiusa a dieci minuti dal termine con il raddoppio locale che è arrivato sugli sviluppi di un contropiede concluso felicemente dal reparto offensivo giallorosso.

A fine gara nessun commento da parte di mister Lucenti con la società che ha indetto il silenzio stampa.

