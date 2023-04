Stati Uniti. Sparatorie in tre città: 7 morti

Tre sparatorie in tre città degli Stati Uniti nelle ultime 24 ore hanno provocato sette morti e diversi feriti. A Los Angeles, una persona è stata dichiarata morta, mentre a Oklahoma e Baltimora le autorità hanno riportato tre morti nei rispettivi stati. Le autorità di Los Angeles, stanno indagando su una sparatoria avvenuta questo sabato a West Hills, che ha provocato la morte di una persona e il ricovero in ospedale di altre tre persone. Le circostanze che hanno portato alla sparatoria al momento non sono chiare, ma il dipartimento di polizia di Los Angeles (LAPD) ha riferito che un uomo armato ha aperto il fuoco sulle tre vittime poco prima delle 3,45 nel parcheggio di Trader Joe’s situato nel blocco 22800 di Vanoven. Durante la conferenza stampa, il vice capo della polizia di Los Angeles Alan Hamilton ha affermato che la sparatoria è stata causata da una disputa tra spacciatori per un affare di droga andato male. “La nostra indagine preliminare ha rivelato che la disputa era incentrata su una transazione di stupefacenti nella zona”, ha detto Hamilton. “Durante la disputa, i soggetti coinvolti hanno estratto armi da fuoco colpendosi a vicenda”. L’altra sparatoria nella quale sono state uccise tre persone è avvenuta in un bar di Oklahoma City sabato notte, ha riferito la polizia. In condizioni critiche si trovano altre due persone, ha detto il tenente della polizia di Oklahoma City Jeff Cooper. In circostanze poco chiare la polizia avrebbe risposto al fuoco nella sparatoria scatenatasi al Whisky Barrel Saloon di Oklahoma City intorno alle 21,00 ora locale. Gli investigatori non hanno fornito dettagli su una persona sospettata di aver scatenato il putiferio all’interno del locale nel quale sono rimaste a terra tre persone.

