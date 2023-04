Monterosso Almo. Eccellente la riuscita della Via Crucis Vivente

Domenica nel Borgo Monterosso si è svolta l’emozionante Via Crucis Vivente che, in maniera molto reale, ha raccontato la passione di Gesù. Tanti i fedeli, in particolare ragazzi, che per tutto il pomeriggio dalle 15,30 alle 19 hanno assistito a questo speciale evento . Una rappresentazione che ha coinvolto decine di personaggi che indossavano i costumi storici dell’epoca. Il percorso delle 14 tradizionali stazioni del Cristo sofferente che porta la Croce, al momento del Processo, della condanna e così le altre scene, ha interessato le principali strade del paese per concludersi sul sagrato della chiesa di Sant’Anna. Molto emozionante il momento della spogliazione di chi rappresenta Gesù , della crocifissione e della scena di Maria che piange la morte del Figlio. Bravi tutti i partecipanti che si sono immedesimati in maniera impeccabile, anche da un punto di vista emozionale, nei personaggi che rappresentavano. Ottima l’organizzazione in particolare i giovani dell’Azione Cattolica ed all’arciprete don Peppino Antoci ed i suoi collaboratori per l’impegno profuso per l’ottima riuscita della Via Crucis Vivente monterossana. Nelle foto alcuni momenti della Via Crucis di oggi pomeriggio.

