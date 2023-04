Calcio, Eccellenza. Il Modica sfiora il colpaccio a Taormina

Taormina Modica: 3-3

Marcatori: 32’ Mincica, 35’ Agodirin; 47’ Di Mauro, 69’ Mincica, 87’ Cannavò su rigore, 92’ Gallardo

Modica: Incatasciato, Guerci, Butera, Misseri (88’ Carpinteri), La Cognata, Scrugli, Pappalardo, Sangarè, Agodirin, Mincica (75’ Lorenzo), Prezzabile . All. Betta

TAORMINA. Finisce 3-3 tra Taormina e Modica con i rossoblu di Giancarlo Betta che rischiano il colpaccio se non avessero incassato due gol negli ultimi 5’.

Il Modica sblocca il risultato al 32’ con Mincica che, pescato in area, batte Cirmigliaro (precedentemente ai locali era stato annullato un gol viziato). Tre minuti dopo il raddoppio su calcio d’angolo dalla destra di Mincica che trova la testa di Agodirin che insacca.

In apertura di ripresa il Taormina accorcia al 47’ con Di Mauro, imbucato da Assenzio ma il Modica ristabilisce le distanze al 69’ ancora con Mincica. All’87’ viene atterrato in area rossoblu Biondo ed è inevitabile il penalty trasformato da Cannavo’. Il pari arriva al 92’ con un tiro chirurgico di Gagliardo sul quale nulla può Incatasciato.

I risultati

Acicatena-Real Siracusa: 0-0

Comiso-Palazzolo: 1-0

Taormina-Modica: 3-3

Leonzio-Milazzo: 0-2

Mazzarrone-S. Croce: 2-0

Nuova Igea-Nebros: 4-2

Siracusa-Rocca A. : 3-2

Virtus Ispica-Ionica: 0-3

La classifica

Nuova Igea 62

Siracusa 61

Taormina 59

Modica 48

Leonzio 48

Mazzarrone 41

Nebros 40

Jonica 37

Real Siracusa 37

Comiso 36

Milazzo 35

Rocca A. 35

S. Croce 31

Palazzolo 22

Acicatena 16

Virtus Ispica 12 (-1)

