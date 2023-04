SLP CISL ancora primo sindacato dei postali iblei

L’SLP CISL si conferma prima forza in provincia con quattri seggi RSU e due sRLS, seguito da SLC con due seggi RSU e un seggio RLS e FAILP con un seggio RSU.

Nelle elezioni per le rappresentanze sindacali, con una altissima partecipazione al voto, hanno votato l’88%, l’SLP CISL ha ottenuto il 50% dei voti. “Un risultato che premia la linea di ferma responsabilità portata avanti dalla CISL – dice Giovanna Criscione – . Si tratta di un risultato importante che conferma la fiducia delle persone nel sindacato e l’SLP continua ad essere un’importante riferimento di rappresentanza e per la progettazione del futuro. Una grossa responsabilità che continueremo ad onorare per garantire la tutela dei lavoratori, l’occupazione e lo sviluppo dell’azienda”.