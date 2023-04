Confimprese. Sospesa Ztl a Ibla, ma tanti problemi irrisolti

Un modesto segnale. La Ztl – con le fasce orarie – è sospesa. Un segnale “di apertura” verso gli operatori commerciali e le strutture ricettive di Ragusa Ibla che, da mesi, chiedono la revisione del piano legato alla viabilità nel quartiere barocco. Ingressi “liberi” dai varchi di viale Margherita, via Giardino, corso XXV Aprile, via Orfanotrofio – direzione Largo Camerina e Largo Camerina verso piazza Duomo.

“Ci auguriamo che non sia un provvedimento fatto solo in campagna elettorale -spiega il presidente territoriale di Confimprese iblea, Peppe Occhipinti -il classico regalino di fine anno scolastico per omaggiare qualcuno. Sulla Ztl, da subito, siamo stati molto critici nei confronti dell’amministrazione Cassì. Evidenziando le criticità legate ai parcheggi e al periodo post pandemia. I commercianti e gli operatori turistici che portano benessere economico alla città chiedono, da mesi, soluzioni risolutive alle mille problematiche che insistono in città. Senza avere alcun riscontro oggettivo. Lo abbiamo ribadito tante volte anche in incontri pubblici alla presenza del sindaco e dell’assessore al ramo. Condividiamo le proposte dell’associazione guide turistiche e Ibla Presente e Futuro che hanno individuato due aree di sosta temporanee (max 10 minuti) in via Ottaviano come area di carico e scarico dei bus turistici. I parcheggi, per le soste lunghe, dopo aver fatto scendere i turisti a ibla, saranno individuati nell’area del parcheggio dinanzi al Petrulli. Resta l’incognita dei parcheggi per le auto, un tema dolente, con un piano strategico da rivedere in un momento in cui, il parcheggio interrato di via Peschiera, è sospeso. Il nostro auspicio che ci sia, d’ora in poi, un tavolo di confronto con i 4 candidati a sindaco sui temi legati al commercio e alla viabilità”. Confimprese chiede la rivisitazione complessiva del piano commerciale con una segmento aggiuntivo sulle aree e le zone di pertinenza. In altri termini un tetto massimo di nuove “aperture” .“Il problema è molto complesso – aggiunge il presidente provinciale Pippo Occhipinti – serve rivitalizzare il centro con eventi a tema agevolando anche chi, vuole trasferire, la propria residenza nel centro storico. Il piccolo commercio è in affanno e sono tantissime le chiusure che si sono registrate in questi anni. Vogliamo invertire la rotta. E rendere più spiccata e qualificata l’offerta commerciale e artigianale del centro storico, affinché continui ad essere il luogo delle relazioni economiche e non solo della città. Tutto questo non sarà possibile, se non avremo un approccio diverso dalla consueta narrazione sul centro storico, non settoriale, ma inclusivo di tutte le variabili in gioco”

