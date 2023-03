Monterosso Almo. Convegno su Suor Rosa Roccuzzo

Il prossimo primo aprile presso i locali del Convento Suore Orsoline in via Mercato , con inizio alle 10,30, si svolgerà un convegno su Suor Rosa Roccuzzo. L’evento è stato organizzato dal comune di Monterosso Almo. Dopo i saluti istituzionali interverranno madre Carmela Distefano, Madre Generale della congregazione delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia e l’architetto Giuseppe Nuccio Iacono, consulente onorario e coordinatore Associazione Nazionale Case della Memoria. Seguirà riapertura e visita guidata della casa natia di via Siracusa di Suor Risa Roccuzzo.

