Massimo Dibenedetto nuovo assessore comunale a Ispica

E’ Massimo Dibenedetto il nuovo assessore della Giunta Comunale di Ispica. Dibenedetto è un “aficionado” del sindaco Innocenzo Leontini, e dal momento dell’insediamento dell’esecutivo cittadino ha svolto un lavoro “in ombra”, occupandosi, in particolare, della protezione civile comunale. Con la sua nomina, il primo cittadino, che tenuto per se Urbanistica e Pug – Personale – Cultura e Beni Culturali – Associazionismo Culturale – Grandi Opere – Affari Legali – Valorizzazione Cava d’Ispica – Servizi Ecologici, ha ridisegnato le deleghe nella sua squadra.

Giuseppe Barone, resta vice sindaco con deleghe a Bilancio – Tributi – Mercati Periodici – Patrimonio – Innovazione Tecnologica e Semplificazione;

Carmelo Denaro: Sport, Attività, Impianti, Promozione Eventi Associazionismo Sportivo – Turismo – Spettacolo – Organizzazione Ricettività Turistica – Servizi Fascia Costiera – Partecipate – Manutenzione;

Iuliana Schuller: Politiche Sociali – Politiche per la Famiglia – Politiche per l’Immigrazione e per l’Integrazione Sociale degli Stranieri – Politiche Comunitarie – Pari Opportunità – Cooperazione Internazionale e Gemellaggi – Volontariato e Terzo Settore;

Tonino Cafisi: Sviluppo Economico e Attività Produttive: Agricoltura, Commercio e Artigianato – Pip – Cimitero e Servizi Cimiteriali – Decoro Urbano – Valorizzazione Centro Storico – Verde Pubblico – Servizi alla Città: Idrico e Fognario – Utilizzazione ai Fini Produttivi di Immobili Comunali e Incompiute – Suap;

Massimo Dibenedetto: Lavori Pubblici e Pnrr – Istruzione e Servizi Scolastici – Protezione Civile – Polizia Municipale – Tutela e Benessere Animali – Randagismo.

