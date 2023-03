Ragusa. Completati i lavori di recupero di un immobile confiscato alla mafia

Giovedì, 6 aprile alle 11, verrà effettuata la consegna dei lavori di recupero di un immobile di via IV Novembre, confiscato alla mafia e assegnato al Comune di Ragusa. Nell’immobile sono stati realizzati sette unità abitative di diverse tipologie che saranno assegnati in base ai componenti il nucleo familiare che le andrà a occupare.

L’intervento è stato finanziato con fondi europei per un importo di 500.000 euro. Gli alloggi realizzati, di edilizia popolare, potranno ospitare famiglie che ne avranno diritto secondo i canoni previsti dalla legge.

Sono in corso altri lavori di recupero di immobili confiscati alla malavita e assegnati al Comune, dei quali già alcuni in fase di completamento.

Le regioni che vedono il maggior numero di assegnazioni di beni confiscati alle mafie sono la Sicilia, al primo posto seguita da Lombardia, Campania e Calabria.

Il recupero e la destinazione di tali beni per usi legali e al servizio della comunità diventano occasione di riscatto dell’intero territorio.

