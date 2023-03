Chiavola (Pd Ragusa). Operai manutenzione costretti a casa. Grave disattenzione del Sindaco Cassì

“Volete sapere come è finita con gli operai a tempo determinato che si occupavano di manutenzione per conto del Comune di Ragusa? Quelle stesse persone per cui, tempo addietro, e più volte, ho denunciato una disattenzione da parte dell’Amministrazione comunale? A causa della scadenza della graduatoria in cui gli stessi erano inseriti, sono stati costretti a rimanere a casa. Una vergogna infinita per la Giunta Cassì”. E’ quanto sottolinea il capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Ragusa, Mario Chiavola, sottolineando come “l’Amministrazione comunale non è stata in grado di sbloccare una situazione per cui occorreva soltanto garantire continuità, rispettando i tempi giusti, mentre adesso il Comune si è visto costretto a ricorrere a una ditta esterna per l’espletamento delle opere necessarie sul fronte manutentivo. Vorremmo capire – ancora Chiavola – che cosa è accaduto, perché questa dimenticanza clamorosa dell’Amministrazione. Forse l’enfasi elettoralistica ha fatto distrarre più del dovuto il sindaco e l’assessore ai Lavori pubblici tanto da fare scadere la graduatoria e quindi non più rinnovare il rapporto occupazionale con questi cinque operai? Occorreva più decisionismo amministrativo, la capacità di sapere leggere meglio il momento e non attendere chissà che cosa. L’ente di palazzo dell’Aquila si è visto dunque costretto a rinunciare a cinque persone valide proprio perché la guida amministrativa non è stata in grado di svolgere appieno il proprio compito. Davvero una iattura che ci fa comprendere la grande disattenzione della Giunta Cassì su determinati fronti sensibili”.

